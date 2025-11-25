Лавров назвал Путина честным человеком

"И все эти надежды исчезли, как сказал президент Владимир Путин, в феврале 2022 года. И дальше так, как было в наших отношениях с Западом до февраля 2022 года, уже не будет. Это очень сильное признание. Оно говорит о том, что вплоть до февраля 2022 года, до того, как мы поняли, что у нас нет другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, эта надежда теплилась", - добавил министр.