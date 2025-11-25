Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал Путина честным человеком - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057415909.html
Лавров назвал Путина честным человеком
Лавров назвал Путина честным человеком - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров назвал Путина честным человеком
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин очень честный человек. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:38:00+03:00
2025-11-25T14:38:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/72/1365277238_0:261:2716:1789_1920x0_80_0_0_a45f5d3b3a72cf9d4054c84098b4a2ef.jpg
https://ria.ru/20250313/lavrov-2004650722.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/72/1365277238_0:6:2716:2043_1920x0_80_0_0_0f57d250b2561fa6c789a5513a74889f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров назвал Путина честным человеком

Лавров назвал Путина очень честным человеком

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин очень честный человек.
"Наш президент Владимир Путин – очень честный человек. Уже после начала специальной военной операции он, выступая перед аудиторией по вопросам как раз минских договоренностей, отношений России с Западом и украинской проблемы в целом, произнес такую фразу, что у нас было много иллюзий на самом начальном этапе отношений с Западом в 2000-е годы, затем у нас эти иллюзии постепенно исчезали, но оставались надежды, прежде всего на договороспособность и (особо подчеркну) порядочность наших контрагентов из числа, прежде всего, западных европейцев", - сказал Лавров в интервью Youtube-каналу Ассоциации "Франко-российский диалог".
"И все эти надежды исчезли, как сказал президент Владимир Путин, в феврале 2022 года. И дальше так, как было в наших отношениях с Западом до февраля 2022 года, уже не будет. Это очень сильное признание. Оно говорит о том, что вплоть до февраля 2022 года, до того, как мы поняли, что у нас нет другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, эта надежда теплилась", - добавил министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Вот и все": на Западе неожиданно отреагировали на интервью Лаврова
13 марта, 03:18
 
В миреРоссияВладимир ПутинСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала