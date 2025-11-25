https://ria.ru/20251125/lavrov-2057415909.html
Лавров назвал Путина честным человеком
Лавров назвал Путина честным человеком - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров назвал Путина честным человеком
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин очень честный человек. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:38:00+03:00
2025-11-25T14:38:00+03:00
2025-11-25T14:38:00+03:00
в мире
россия
владимир путин
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/72/1365277238_0:261:2716:1789_1920x0_80_0_0_a45f5d3b3a72cf9d4054c84098b4a2ef.jpg
https://ria.ru/20250313/lavrov-2004650722.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136527/72/1365277238_0:6:2716:2043_1920x0_80_0_0_0f57d250b2561fa6c789a5513a74889f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин, сергей лавров
В мире, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров
Лавров назвал Путина честным человеком
Лавров назвал Путина очень честным человеком
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что президент Владимир Путин очень честный человек.
"Наш президент Владимир Путин
– очень честный человек. Уже после начала специальной военной операции он, выступая перед аудиторией по вопросам как раз минских договоренностей, отношений России
с Западом и украинской проблемы в целом, произнес такую фразу, что у нас было много иллюзий на самом начальном этапе отношений с Западом в 2000-е годы, затем у нас эти иллюзии постепенно исчезали, но оставались надежды, прежде всего на договороспособность и (особо подчеркну) порядочность наших контрагентов из числа, прежде всего, западных европейцев", - сказал Лавров
в интервью Youtube-каналу Ассоциации "Франко-российский диалог".
"И все эти надежды исчезли, как сказал президент Владимир Путин, в феврале 2022 года. И дальше так, как было в наших отношениях с Западом до февраля 2022 года, уже не будет. Это очень сильное признание. Оно говорит о том, что вплоть до февраля 2022 года, до того, как мы поняли, что у нас нет другого выхода, кроме как начать специальную военную операцию, эта надежда теплилась", - добавил министр.