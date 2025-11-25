Лавров назвал непредоставление списка жертв в Буче позором для ООН

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что непредоставление списка жертв в Буче Организацией Объединенных Наций (ООН) является позором для всей Организации, которая опубликует любые факты только тогда, когда ей это нужно.