Лавров назвал непредоставление списка жертв в Буче позором для ООН

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что непредоставление списка жертв в Буче Организацией Объединенных Наций (ООН) является позором для всей Организации, которая опубликует любые факты только тогда, когда ей это нужно.
"Ежегодно, когда приезжаю в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи... обращаюсь, глядя в глаза генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, нельзя ли нам получить список лиц, чьи тела были показаны в программе "Би-Би-Си" как "жертвы зверств" российской армии... Он сказал, что у них такие правила, и этим занимается управление верховного комиссара ООН по правам человека... Это позорище для Организации, которая опубликует любые факты, когда ей это нужно", - сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Ассоциации "Франко-Российский диалог".
Лавров уточнил, что Россия отправляла письмо в управление Верховного комиссара ООН по правам человека, на которое они ответили, что у них есть порядки, согласно которым они не могут раскрывать конфиденциальную информацию, если она может нанести моральный или иной ущерб остающимся в живых людях.
"Скрывать имена тех, чьи трупы уже использовали для провокации, – это явка с повинной", - подчеркнул глава МИД РФ.