Лавров рассказал, в каком случае изменится ситуация с планом США

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Если из плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию уберут договоренности, достигнутые на Аляске, ситуация изменится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией", — сказал он журналистам по итогам совместного заседания коллегий российского и белорусского МИД.

По словам Лаврова, Россия ценит позицию США, которые единственные из лидеров западного мира проявляют инициативу в том, чтобы найти пути к урегулированию украинского конфликта. Министр также отметил, что американский план подтвердил приверженность пониманиям Анкориджа, но насколько администрация Трампа будет отстаивать эту позицию и насколько она будет противодействовать попыткам сбить ее с верного пути, пока неизвестно.

Сейчас Москва ждет от Вашингтона промежуточную версию плана, согласованную с европейцами, добавил глава МИД.

План США по урегулированию и позиция России

На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Пока что американские чиновники обсуждают план с представителями Киева, европейская сторона также предложила свои поправки.