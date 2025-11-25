Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, в каком случае изменится ситуация с планом США - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 25.11.2025 (обновлено: 14:08 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057400635.html
Лавров рассказал, в каком случае изменится ситуация с планом США
Лавров рассказал, в каком случае изменится ситуация с планом США - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров рассказал, в каком случае изменится ситуация с планом США
Если из плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию уберут договоренности, достигнутые на Аляске, ситуация изменится, заявил министр... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:51:00+03:00
2025-11-25T14:08:00+03:00
в мире
россия
сша
киев
владимир путин
дональд трамп
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20251122/pobeda-2056756214.html
https://ria.ru/20251122/tunnel-2056352853.html
https://ria.ru/20251125/evropa-2057197642.html
россия
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, сергей лавров
В мире, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров
Лавров рассказал, в каком случае изменится ситуация с планом США

Лавров: если из плана Трампа вымарают дух Анкориджа, ситуация изменится

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Если из плана президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию уберут договоренности, достигнутые на Аляске, ситуация изменится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если там будет вымаран дух и буква Анкориджа по тем ключевым пониманиям, которые мы зафиксировали, то, конечно, это будет принципиально другой ситуацией", — сказал он журналистам по итогам совместного заседания коллегий российского и белорусского МИД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Привет Киеву и Европе от Путина: СВО скоро закончится полной победой России
22 ноября, 08:00
По словам Лаврова, Россия ценит позицию США, которые единственные из лидеров западного мира проявляют инициативу в том, чтобы найти пути к урегулированию украинского конфликта. Министр также отметил, что американский план подтвердил приверженность пониманиям Анкориджа, но насколько администрация Трампа будет отстаивать эту позицию и насколько она будет противодействовать попыткам сбить ее с верного пути, пока неизвестно.
Сейчас Москва ждет от Вашингтона промежуточную версию плана, согласованную с европейцами, добавил глава МИД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Европу списали со счетов. Теперь официально
22 ноября, 08:00

План США по урегулированию и позиция России

На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Как писали зарубежные СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Пока что американские чиновники обсуждают план с представителями Киева, европейская сторона также предложила свои поправки.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров рассказал, на чем основаны ключевые положения плана Трампа
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияСШАКиевВладимир ПутинДональд ТрампСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала