Рейтинг@Mail.ru
Россия не торопит США с переговорами по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:43 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057399225.html
Россия не торопит США с переговорами по Украине, заявил Лавров
Россия не торопит США с переговорами по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Россия не торопит США с переговорами по Украине, заявил Лавров
Россия не торопит США с переговорами по урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:43:00+03:00
2025-11-25T13:43:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
https://ria.ru/20251125/plan-2057385891.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Россия не торопит США с переговорами по Украине, заявил Лавров

Лавров: РФ не торопит США с переговорами по урегулированию украинского кризиса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия не торопит США с переговорами по урегулированию украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не торопим наших американских коллег. Мы ждали очень долго после Анкориджа, разговаривали и просто напоминали, что мы привержены тем пониманиям. И хорошо, что они наконец, выдвинув свою инициативу, план Дональда Трампа, подтвердили приверженность пониманиям Анкориджа. Насколько они будут отстаивать эту свою позицию и насколько они будут противодействовать попыткам сбить их с верного пути, мы пока не знаем", - сказал Лавров журналистам.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров рассказал, на чем основан план Трампа по Украине
Вчера, 13:01
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала