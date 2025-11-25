Рейтинг@Mail.ru
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали план консультаций на 2026 год
12:55 25.11.2025
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали план консультаций на 2026 год
Главы МИД России Сергей Лавров и Белоруссии Максим Рыженков подписали план межмидовских консультаций на 2026 год, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2025
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали план консультаций на 2026 год

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСовместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Совместное заседание коллегий МИД России и Белоруссии
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Главы МИД России Сергей Лавров и Белоруссии Максим Рыженков подписали план межмидовских консультаций на 2026 год, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прошла в рамках совместного заседания коллегий министерств иностранных дел России и Белоруссии. Также главы МИД подписали Постановление коллегий.
Лавров ранее поблагодарил белорусских коллег за поддержку во всех общих начинаниях и заявил, что планирует обсудить с ними на заседании коллегий, в частности, сотрудничество с дружественными странами и объединениями, а также подходы к взаимодействию со странами, проводящими недружественную политику в адрес Москвы и Минска.
