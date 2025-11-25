https://ria.ru/20251125/lavrov-2057383180.html
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали план консультаций на 2026 год
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали план консультаций на 2026 год - РИА Новости, 25.11.2025
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали план консультаций на 2026 год
Главы МИД России Сергей Лавров и Белоруссии Максим Рыженков подписали план межмидовских консультаций на 2026 год, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T12:55:00+03:00
2025-11-25T12:55:00+03:00
2025-11-25T12:55:00+03:00
в мире
россия
белоруссия
москва
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057358994_0:120:3157:1896_1920x0_80_0_0_dd135d331cb33e719d8a96f81c932c39.jpg
https://ria.ru/20251125/mid-2057374749.html
россия
белоруссия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057358994_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f672d59ea5bfc639067e7226e9913844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, москва, сергей лавров
В мире, Россия, Белоруссия, Москва, Сергей Лавров
Лавров и глава МИД Белоруссии подписали план консультаций на 2026 год
Лавров и Рыженков подписали план межмидовских консультаций на 2026 год