Лавров отметил снижение поддержки резолюции по докладу МУС в ООН

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместного заседания коллегий МИД РФ и Республики Беларусь отметил существенное снижение поддержки резолюции по докладу международного уголовного суда в Генеральной ассамблее ООН, за которую впервые проголосовало менее половины государств-членов ООН.
"Соответствующие подразделения наших (российских и белорусских - ред.) министерств, координировали подходы к актуальным вопросам международно-правового сотрудничества, я уже об этом упоминал, и в качестве результата отмечу существенное снижение поддержки в Генеральной ассамблее ООН традиционной резолюции по докладу так называемого международного уголовного суда", - сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что впервые за все годы постановки этой резолюции на голосование за нее проголосовало менее половины государств-членов ООН.
Министры иностранных дел России Сергей Лавров и Белоруссии Максим Рыженков проводят в Москве заседание коллегий МИД.