Лавров отметил снижение поддержки резолюции по докладу МУС в ООН

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе совместного заседания коллегий МИД РФ и Республики Беларусь отметил существенное снижение поддержки резолюции по докладу международного уголовного суда в Генеральной ассамблее ООН, за которую впервые проголосовало менее половины государств-членов ООН.

Министр подчеркнул, что впервые за все годы постановки этой резолюции на голосование за нее проголосовало менее половины государств-членов ООН.