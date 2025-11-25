https://ria.ru/20251125/lavrov-2057358843.html
Лавров и глава МИД Нигерии поздравили друг друга с 65-летием дипотношений
в мире, нигерия, москва, сергей лавров
В мире, Нигерия, Москва, Сергей Лавров
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Рф Сергей Лавров и министр иностранных дел Нигерии Юсуф Туггар обменялись поздравительными телеграммами по случаю 65-ой годовщины установления дипломатических отношений, говорится на сайте российского МИД.
"25 ноября министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров и министр иностранных дел Федеративной Республики Нигерии Ю. Туггар обменялись поздравительными телеграммами по случаю 65-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами", - сообщили в российском дипведомстве.
Глава российского МИД высоко оценили взаимодействие двух стран, основанное на "принципах взаимного уважения, близости подходов к актуальным вопросам международной и региональной повестки дня".
Москва также выразила готовность активизировать двустороннее взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и иных областях.