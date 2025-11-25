Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
13:32 25.11.2025
Куртуа пропустит матч Лиги чемпионов из-за кишечной инфекции
Футбол, Спорт, Тибо Куртуа, Реал Мадрид, Олимпиакос (Пирей), Лига чемпионов УЕФА
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Бельгийский голкипер "Реала" Тибо Куртуа пропустит выездной матч основного этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса", сообщается на сайте мадридской команды.
"Реал" сыграет с "Олимпиакосом" в среду в Афинах, встреча начнется в 23:00 мск.
"После сегодняшнего медицинского осмотра у Куртуа была диагностирована вирусная желудочно-кишечная инфекция. Он пропустит поездку в Афины и будет находиться под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Куртуа провел за "сливочных" 17 матчей. После четырех туров "Реал" с девятью очками идет на седьмом месте в таблице. Греческая команда с двумя баллами располагается на 31-й позиции.
Гол Беллингема спас "Реал" от поражения в матче Ла Лиги с "Эльче"
Гол Беллингема спас "Реал" от поражения в матче Ла Лиги с "Эльче"
24 ноября, 01:05
 
ФутболСпортТибо КуртуаРеал МадридОлимпиакос (Пирей)Лига чемпионов 2025-2026
 
