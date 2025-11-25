https://ria.ru/20251125/kursk-2057477306.html
Свидетель рассказал, сколько фортификаций не построили в Курской области
Свидетель рассказал, сколько фортификаций не построили в Курской области - РИА Новости, 25.11.2025
Свидетель рассказал, сколько фортификаций не построили в Курской области
Экс-председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов в суде по делу о хищениях на фортификациях рассказал, что региональная... РИА Новости, 25.11.2025
Свидетель рассказал, сколько фортификаций не построили в Курской области
Горбунов: в курском приграничье должны были построить около ста фортификаций
КУРСК, 25 ноя - РИА Новости. Экс-председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов в суде по делу о хищениях на фортификациях рассказал, что региональная корпорация развития должна была построить около 100 сооружений для Минобороны, передает корреспондент РИА Новости Ленинского районного суда Курска.
Горбунов, выступая в качестве свидетеля, рассказал, что был членом оперштаба региона и принимал участие в совещаниях по обсуждению строительства фортификационных сооружений в курском приграничье.
"Около 100 (фортификационных сооружений - ред.) строили для Минобороны, плюс еще для пограничников... Сколько - точно не буду говорить, не знаю... около ста", - рассказал Горбунов.
Ленинский районный суд Курска
рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин
и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.