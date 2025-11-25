Рейтинг@Mail.ru
Свидетель рассказал, сколько фортификаций не построили в Курской области - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 25.11.2025 (обновлено: 18:34 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/kursk-2057477306.html
Свидетель рассказал, сколько фортификаций не построили в Курской области
Свидетель рассказал, сколько фортификаций не построили в Курской области - РИА Новости, 25.11.2025
Свидетель рассказал, сколько фортификаций не построили в Курской области
Экс-председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов в суде по делу о хищениях на фортификациях рассказал, что региональная... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:29:00+03:00
2025-11-25T18:34:00+03:00
курск
курская область
владимир лукин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047929228_0:146:2935:1796_1920x0_80_0_0_a18e8d15ec2b38bd50f6246364cef054.jpg
https://ria.ru/20251106/fortifikatsii-2053194793.html
курск
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047929228_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2c20061daabb04887eddde4b0a71cbe6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курск, курская область, владимир лукин
Курск, Курская область, Владимир Лукин
Свидетель рассказал, сколько фортификаций не построили в Курской области

Горбунов: в курском приграничье должны были построить около ста фортификаций

© РИА Новости / Руслан Журкин | Перейти в медиабанкИгорь Грабин
Игорь Грабин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Руслан Журкин
Перейти в медиабанк
Игорь Грабин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 25 ноя - РИА Новости. Экс-председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов в суде по делу о хищениях на фортификациях рассказал, что региональная корпорация развития должна была построить около 100 сооружений для Минобороны, передает корреспондент РИА Новости Ленинского районного суда Курска.
Горбунов, выступая в качестве свидетеля, рассказал, что был членом оперштаба региона и принимал участие в совещаниях по обсуждению строительства фортификационных сооружений в курском приграничье.
"Около 100 (фортификационных сооружений - ред.) строили для Минобороны, плюс еще для пограничников... Сколько - точно не буду говорить, не знаю... около ста", - рассказал Горбунов.
Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Свидетель рассказал, как миллионы на курские фортификации ушли Васильеву
6 ноября, 14:52
 
КурскКурская областьВладимир Лукин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала