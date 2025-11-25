Свидетель рассказал, сколько фортификаций не построили в Курской области

КУРСК, 25 ноя - РИА Новости. Экс-председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов в суде по делу о хищениях на фортификациях рассказал, что региональная корпорация развития должна была построить около 100 сооружений для Минобороны, передает корреспондент РИА Новости Ленинского районного суда Курска.

Горбунов, выступая в качестве свидетеля, рассказал, что был членом оперштаба региона и принимал участие в совещаниях по обсуждению строительства фортификационных сооружений в курском приграничье.

"Около 100 (фортификационных сооружений - ред.) строили для Минобороны, плюс еще для пограничников... Сколько - точно не буду говорить, не знаю... около ста", - рассказал Горбунов.