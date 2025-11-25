Рейтинг@Mail.ru
18:51 25.11.2025
В Союзе композиторов не знают, развеяли ли прах Плисецкой над Окой
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский в беседе с РИА Новости сообщил, что ему неизвестно о том, что прах народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина и народной артистки СССР, балерины Майи Плисецкой был развеян над Окой.
Ранее в СМИ сообщалось, что прах Щедрина и Плисецкой был развеян над Окой.
"Не знаю. Мне об этом неизвестно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, известно ли ему об этом событии.
Выдающийся советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93 году жизни в Германии в августе. Ранее Чайковский сообщил РИА Новости, что завещание Щедрина и Плисецкой развеять их прах над Россией будет исполнено.
Композитор Родион Щедрин - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Юрист рассказал, кому может отойти имущество Родиона Щедрина
29 августа, 18:00
 
