В Союзе композиторов не знают, развеяли ли прах Плисецкой над Окой
Председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский в беседе с РИА Новости сообщил, что ему неизвестно о том, что прах народного артиста СССР,... РИА Новости, 25.11.2025
