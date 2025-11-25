В Союзе композиторов не знают, развеяли ли прах Плисецкой над Окой

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Председатель Совета Союза композиторов России Александр Чайковский в беседе с РИА Новости сообщил, что ему неизвестно о том, что прах народного артиста СССР, композитора Родиона Щедрина и народной артистки СССР, балерины Майи Плисецкой был развеян над Окой.

"Не знаю. Мне об этом неизвестно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, известно ли ему об этом событии.