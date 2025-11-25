На реконструкцию объектов водоснабжения Кубани выделили 4 млрд рублей

КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. В 2025 году на реконструкцию и проектирование объектов водоснабжения на Кубани выделили 4 миллиарда рублей, сообщил на краевом совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В совещании по вопросам надежного водоснабжения в регионе также приняли участие вице-губернатор края Евгений Пергун и врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.

"Для качественного и бесперебойного водоснабжения жителей нам необходимо своевременно выявлять слабые места в водопроводном хозяйстве и, не откладывая, обновлять всю систему. Для этого перед муниципалитетами стоит ежегодная задача модернизировать минимум 5 процентов сетей. Главы должны контролировать эту работу, от нее напрямую зависит уровень жизни в регионе. Со своей стороны в краевом бюджете только на текущий год мы предусмотрели 4 миллиарда рублей субсидий для городов и районов на реконструкцию и проектирование объектов водоснабжения", - сказал на совещании Кондратьев, его цитирует пресс-служба.

Вице-губернатор Евгений Пергун сообщил, что на средства регионального бюджета в 2025 году капитально ремонтируют и реконструируют более 100 объектов водоснабжения, свыше 230 километров сетей и 44 водозаборных сооружения. Работы уже завершили в Лабинском, Гулькевичском, Кореновском, Курганинском, Кущевском, Новокубанском, Новопокровском, Северском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах. Что касается поручения губернатора по замене 5% ветхих сетей, то, по словам вице-губернатора, ежегодно муниципалитеты увеличивают замену сетей не менее чем на 200 километров.

"Для обновления 5 процентов сетей в муниципалитетах по плану на 2025 год необходимо модернизировать не менее 1 тысячи километров. На текущий момент готово 800 километров. Работы находятся в стадии завершения. Причем это не только замена сетей, но строительство новых", - сказал на совещании Пергун, его цитирует пресс-служба.

Врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник доложил, что край активно участвует в новом федеральном проекте "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".