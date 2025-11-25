Рейтинг@Mail.ru
На реконструкцию объектов водоснабжения Кубани выделили 4 млрд рублей
17:44 25.11.2025
На реконструкцию объектов водоснабжения Кубани выделили 4 млрд рублей
В 2025 году на реконструкцию и проектирование объектов водоснабжения на Кубани выделили 4 миллиарда рублей, сообщил на краевом совещании губернатор... РИА Новости, 25.11.2025
краснодарский край
жкх
краснодарский край
кущевская
усть-лабинский район
вениамин кондратьев
краснодарский край
кущевская
усть-лабинский район
жкх, краснодарский край, кущевская, усть-лабинский район, вениамин кондратьев
Краснодарский край, ЖКХ, Краснодарский край, Кущевская, Усть-Лабинский район, Вениамин Кондратьев
На реконструкцию объектов водоснабжения Кубани выделили 4 млрд рублей

На реконструкцию объектов водоснабжения на Кубани выделили 4 млрд рублей

Город Туапсе
Город Туапсе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. В 2025 году на реконструкцию и проектирование объектов водоснабжения на Кубани выделили 4 миллиарда рублей, сообщил на краевом совещании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В совещании по вопросам надежного водоснабжения в регионе также приняли участие вице-губернатор края Евгений Пергун и врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник.
Украшение парка Краснодар - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Депутаты Кубани приняли в первом чтении краевой бюджет на трехлетний период
20 ноября, 21:07
"Для качественного и бесперебойного водоснабжения жителей нам необходимо своевременно выявлять слабые места в водопроводном хозяйстве и, не откладывая, обновлять всю систему. Для этого перед муниципалитетами стоит ежегодная задача модернизировать минимум 5 процентов сетей. Главы должны контролировать эту работу, от нее напрямую зависит уровень жизни в регионе. Со своей стороны в краевом бюджете только на текущий год мы предусмотрели 4 миллиарда рублей субсидий для городов и районов на реконструкцию и проектирование объектов водоснабжения", - сказал на совещании Кондратьев, его цитирует пресс-служба.
Вице-губернатор Евгений Пергун сообщил, что на средства регионального бюджета в 2025 году капитально ремонтируют и реконструируют более 100 объектов водоснабжения, свыше 230 километров сетей и 44 водозаборных сооружения. Работы уже завершили в Лабинском, Гулькевичском, Кореновском, Курганинском, Кущевском, Новокубанском, Новопокровском, Северском, Тбилисском и Усть-Лабинском районах. Что касается поручения губернатора по замене 5% ветхих сетей, то, по словам вице-губернатора, ежегодно муниципалитеты увеличивают замену сетей не менее чем на 200 километров.
"Для обновления 5 процентов сетей в муниципалитетах по плану на 2025 год необходимо модернизировать не менее 1 тысячи километров. На текущий момент готово 800 километров. Работы находятся в стадии завершения. Причем это не только замена сетей, но строительство новых", - сказал на совещании Пергун, его цитирует пресс-служба.
Врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслав Шапошник доложил, что край активно участвует в новом федеральном проекте "Модернизация коммунальной инфраструктуры" нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"По нацпроекту за три года построим, реконструируем и капитально отремонтируем 45 водозаборных сооружений и порядка 600 километров сетей водоснабжения. На сегодня завершены капитальные ремонты 19 участков сетей водоснабжения протяженностью порядка 180 километров на 730 миллионов рублей", - сказал на совещании Шапошник.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Краснодарском крае благоустроили 13 общественных территорий
Вчера, 17:42
 
Краснодарский крайЖКХКраснодарский крайКущевскаяУсть-Лабинский районВениамин Кондратьев
 
 
