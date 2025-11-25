На Кубани осколки БПЛА повредили окна детского сада

КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Осколки БПЛА повредили окна одного детского сада в Туапсинском округе Кубани и упали на территорию другого, оба учреждения во вторник не принимают детей, сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко.