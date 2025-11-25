На Кубани осколки БПЛА повредили окна детского сада

КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Осколки БПЛА повредили окна одного детского сада в Туапсинском округе Кубани и упали на территорию другого, оба учреждения во вторник не принимают детей, сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.
"В Туапсинском округе два детских сада № 40 и 41 не принимают детей - осколки БПЛА на территории одного, выбитые окна в другом. Созвонился с главой (Туапсинского округа - ред,) Сергеем Бойко, уточнил масштабы повреждений. Детский сад №41 с завтрашнего дня будет работать в полном режиме. Детский сад №40 – завтра кратковременное пребывание", - написал Руденко в своем Telegram-канале.
Двадцать седьмого ноября оба учреждения заработают в полном режиме, добавил он.
