На Кубани осколки БПЛА повредили окна детского сада - РИА Новости, 25.11.2025
10:08 25.11.2025
На Кубани осколки БПЛА повредили окна детского сада
Осколки БПЛА повредили окна одного детского сада в Туапсинском округе Кубани и упали на территорию другого, оба учреждения во вторник не принимают детей,... РИА Новости, 25.11.2025
происшествия
краснодарский край
вениамин кондратьев
сергей бойко
вооруженные силы украины
краснодарский край
происшествия, краснодарский край, вениамин кондратьев, сергей бойко, вооруженные силы украины
Происшествия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Сергей Бойко, Вооруженные силы Украины
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Осколки БПЛА повредили окна одного детского сада в Туапсинском округе Кубани и упали на территорию другого, оба учреждения во вторник не принимают детей, сообщил вице-губернатор региона Александр Руденко.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.
"В Туапсинском округе два детских сада № 40 и 41 не принимают детей - осколки БПЛА на территории одного, выбитые окна в другом. Созвонился с главой (Туапсинского округа - ред,) Сергеем Бойко, уточнил масштабы повреждений. Детский сад №41 с завтрашнего дня будет работать в полном режиме. Детский сад №40 – завтра кратковременное пребывание", - написал Руденко в своем Telegram-канале.
Двадцать седьмого ноября оба учреждения заработают в полном режиме, добавил он.
