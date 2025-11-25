Рейтинг@Mail.ru
Крышу снесло в полете: как "Боинг" летел без обшивки над Тихим океаном
Крышу снесло в полете: как "Боинг" летел без обшивки над Тихим океаном
Крышу снесло в полете: как "Боинг" летел без обшивки над Тихим океаном
Этот случай вошел в историю как один из самых необычных. Летевший над Тихим океаном Боинг-737 потерял часть обшивки фюзеляжа прямо в воздухе. РИА Новости, 25.11.2025
Крышу снесло в полете: как "Боинг" летел без обшивки над Тихим океаном

© Public domain Самолет авиакомпании Aloha, выполнявший рейс 243
© Public domain
Самолет авиакомпании Aloha, выполнявший рейс 243
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Этот случай вошел в историю как один из самых необычных. Летевший над Тихим океаном Боинг-737 потерял часть обшивки фюзеляжа прямо в воздухе.
Удалось ли опытным пилотам вернуть самолет на землю?

"Вот оно. Мне конец"

Это должен был быть обычный внутренний рейс по маршруту Хило — Гонолулу, но 28 апреля 1988 года 89 пассажиров и шесть членов экипажа Боинга-737 испытали от полета "незабываемые впечатления".
© AP Photo / ADELE STARRСтюардессы рейса 243, потерпевшего крушение над Кахулуи
© AP Photo / ADELE STARR
Стюардессы рейса 243, потерпевшего крушение над Кахулуи
На 23-й минуте полета раздался звук, похожий на взрыв, и у самолета внезапно сорвало 35 квадратных метров обшивки фюзеляжа над первыми шестью рядами салона бизнес-класса и дверь кабины пилотов.
Перепуганные пассажиры оказались под открытым небом при скорости набегающего потока около 500 км/ч и температуре до −45 °C.
Сидевший на одном из последних рядов астроном Эрик Беклин увидел огромную дыру, зиявшую над первым классом самолета.
"О, черт. Вот оно. Мне конец, — подумал ученый в тот момент. — Я пробовал успокоиться, но было слишком шумно, вокруг летало много обломков..."
© Getty Images / Justin SullivanСтойка регистрации авиакомпании Aloha Airlines
© Getty Images / Justin Sullivan
Стойка регистрации авиакомпании Aloha Airlines

Обернулся и увидел небо

К счастью, пилоты не запаниковали, оказавшись в столь сложной ситуации. В тот момент, когда в салон ворвался мощный напор воздуха из-за сорванной обшивки, пилот самолета Роберт Шорнштаймер обернулся назад и увидел сияющее небо, окровавленные лица пассажиров и куски разодранного металла. На момент катастрофы ему было 44 года, почти 11 из которых он летал на самолетах этой авиакомпании.
"Это было как во сне, так неожиданно, что сознание пыталось уберечь от того, что происходило. Я повернулся обратно, надел кислородную маску, как нас учили. И показал второму пилоту, что я контролирую самолет", — вспоминал позже Шорнштаймер.
© AP Photo / SCOTT STEWARTПилот самолета Aloha Airlines Роберт Шорнштаймер
© AP Photo / SCOTT STEWART
Пилот самолета Aloha Airlines Роберт Шорнштаймер
К несчастью, почти мгновенно из самолета выбросило старшую стюардессу Кларабелль Лэнсинг, которая в этот момент находилась в середине салона. Другую стюардессу, Мишель Хонду, бросило на пол. Она успела ухватиться за металлический каркас пассажирского кресла.
"Вокруг летали обломки, похожие на дым. Бумага, стекловолокно, асбест. Все было каким-то белым… Больше всего я боялась задохнуться, потому что не могла дотянуться до кислородной маски", — рассказывала она.
Пассажиров от мгновенного выброса из салона спасли застегнутые ремни безопасности.
© Getty Images / andresrПассажир застегивает ремни безопасности в самолете
© Getty Images / andresr
Пассажир застегивает ремни безопасности в самолете

Самолет вел себя как на трамплине

Пилоты понимали, что самолет буквально разваливается на части. Шанс на спасение был один — срочная посадка. Благодаря мастерству Шорнштаймер и второй пилот, 36-летняя Мэделин Томпкинс, аккуратно довели самолет к посадочной полосе аэропорта Кахулуи.
Для снижения скорости при посадке командир уменьшил тягу работающего правого двигателя, но сесть пришлось с превышением скорости почти на 60 км/ч — пилот обнаружил, что при меньшей скорости самолет сильно трясет.
Посадка прошла успешно, несмотря на то что самолет, по словам пилота, вел себя, будто на трамплине. Шасси коснулись взлетно-посадочной полосы примерно через 11 минут после начала чрезвычайной ситуации.
Когда самолет остановился на аэродроме, Хонда крикнула: "Мы сделали это! Мы сделали это!"

Многие пассажиры были ранены

Люди, которые видели посадку лайнера, позже говорили, что это было невероятное и ужасающее зрелище. Ведь при касании полосы мог случиться пожар или окончательно разрушиться фюзеляж.
CC BY-SA 4.0 / Juerg Schmid / N73711 Aloha Airlines Boeing 737-297, Kahului Airport February 1988Самолет авиакомпании Aloha Airlines
CC BY-SA 4.0 / Juerg Schmid / N73711 Aloha Airlines Boeing 737-297, Kahului Airport February 1988
Самолет авиакомпании Aloha Airlines
Пассажиры, сидевшие рядом с дырой, были все в крови из-за разлетевшихся обломков, 65 получили серьезные ранения. Все они были отправлены по больницам.
Хонда позже вспоминала, как сильно переживала за 84-летнюю женщину, которая сидела впереди в начале полета, а теперь боролась за жизнь, получив травму головы.

Причина обнаружена

Расследование выявило, что обшивка на рейсе 243 оторвалась из-за трещины, которая распространялась вдоль заклепок, соединяющих две части фюзеляжа. Одна из пассажирок позже рассказала, что заметила трещину, но не сообщила об этом.
Следователи установили, что авиакомпания нарушила правила осмотра самолетов на предмет усталостных повреждений. На момент инцидента лайнеру было 19 лет, он совершил почти 90 тысяч взлетов и посадок и занимал второе место по этому показателю среди всех "Боинг-737" в мире.
После происшествия авиакомпания списала и утилизировала пострадавший лайнер, а также два других старых самолета.
 
 
 
