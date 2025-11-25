https://ria.ru/20251125/kruglov-2057482923.html
Суд продлил арест экс-депутату Мосгордумы Круглову*
Суд продлил арест экс-депутату Мосгордумы Круглову* - РИА Новости, 25.11.2025
Суд продлил арест экс-депутату Мосгордумы Круглову*
Замоскворецкий суд Москвы продлил на месяц срок содержания под стражей бывшему депутату Мосгордумы Максиму Круглову*, обвиняемому в распространении фейков об... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:44:00+03:00
2025-11-25T17:44:00+03:00
2025-11-25T17:44:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
сергей бадамшин
московская городская дума
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045922460_0:135:3106:1882_1920x0_80_0_0_d27990927eeeed37206d707eaa92c193.jpg
https://ria.ru/20251002/arest-2046052472.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045922460_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_95af8965b4fe26dda59b8817ca9e76db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, украина, сергей бадамшин, московская городская дума, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Украина, Сергей Бадамшин, Московская городская дума, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд продлил арест экс-депутату Мосгордумы Круглову*
Суд продлил арест бывшему депутату Мосгордумы Максиму Круглову на месяц