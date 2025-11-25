Рейтинг@Mail.ru
Здание, где телеканал "Обнинск ТВ" держит крокодила, отключили от отопления - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:55 25.11.2025 (обновлено: 14:59 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/krokodil-2057425339.html
Здание, где телеканал "Обнинск ТВ" держит крокодила, отключили от отопления
Здание, где телеканал "Обнинск ТВ" держит крокодила, отключили от отопления - РИА Новости, 25.11.2025
Здание, где телеканал "Обнинск ТВ" держит крокодила, отключили от отопления
Здание, где телеканал "Обнинск ТВ" держит крокодила, отключили от отопления, в связи с чем руководство телеканала обратилось в прокуратуру, нужную рептилии... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:55:00+03:00
2025-11-25T14:59:00+03:00
калужская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057413525_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_5f1751eae2fc6d1fa67294f285e5cd88.jpg
https://ria.ru/20251114/krokodil-2054912987.html
https://ria.ru/20251113/primore-2054645326.html
https://ria.ru/20251120/koshka-2056192300.html
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057413525_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_15cfdad700f1978554f840532b50b7ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
Калужская область, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество
Здание, где телеканал "Обнинск ТВ" держит крокодила, отключили от отопления

Крокодил, живущий в здании "Обнинск ТВ", мерзнет из-за отключения отопления

© Фото : соцсетиКрокодил по кличке Глафира в редакции "Обнинск-ТВ"
Крокодил по кличке Глафира в редакции Обнинск-ТВ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : соцсети
Крокодил по кличке Глафира в редакции "Обнинск-ТВ". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Здание, где телеканал "Обнинск ТВ" держит крокодила, отключили от отопления, в связи с чем руководство телеканала обратилось в прокуратуру, нужную рептилии температуру пока поддерживают обогревателем, сообщил РИА Новости гендиректор медиахолдинга в Калужской области Альберт Айрапетян.
"У нас в здании появился новый сосед, собственник 500 квадратных метров на втором этаже. У него по этажу проходит магистральная труба отопления, и он ее отключил. Говорит, что ему не нравится, что у него труба проходит, вдруг авария случится? Предлагает вести отопление снаружи здания", - рассказал Айрапетян.
Крокодил под водой - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Эксперт рассказал, сможет ли крокодил Глафира из Обнинска восстановиться
14 ноября, 07:42
По его словам, сам собственник в приватном разговоре якобы заявил, что планирует уехать заграницу и ему отопление не нужно, но в результате его действий с холодными батареями с 21 ноября сидят все три этажа, включая продуктовый магазин на первом этаже, а также телекомпанию "Обнинск ТВ".
"В том числе нет отопления, конечно, и в помещении, где крокодил. Но мы там поставили обогреватель, там сейчас температура нормальная. Сами тоже сидим с обогревателями, в теплой одежде. Думаем, что если ситуация продолжится, то с завтрашнего дня телеканал не сможет работать, будем искать помещение для переезда", - отметил собеседник агентства.
Айрапетян рассказал, что в связи с отключением тепла подал заявление в прокуратуру. В пресс-службе прокуратуры Калужской области подтвердили РИА Новости факт получения обращения, но не уточнили, будет ли прокурор выезжать на место и когда это может произойти.
Танец молодых медведей у 200-летней пихты в нацпарке Земля леопарда - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Приморье в фотоловушку попал танец молодых медведей
13 ноября, 04:12
Ранее сотрудница "Обнинск ТВ" опубликовала в личном канале фото и видео с крокодилом по имени Глафира. Судя по кадрам, рептилия живет в холдинге и содержится в бетонном мини-бассейне, сверху накрытом решеткой. Пользователи сочли эти условия ненадлежащими, по их мнению, для животного там мало места, к тому же, нет ультрафиолетовых ламп и фильтров. Позднее женщина удалила пост.
Айрапетян подтвердил РИА Новости, что в стенах холдинга более 20 лет живет крокодил по имени Глафира, заверив, что животное ни на что не жалуется. Он назвал условия содержания хорошими и отметил, что если по жалобам читателей в холдинг придет проверка и укажет на недостатки, то сотрудники холдинга готовы последовать советам и изменить условия содержания животного. Он также заверил, что опубликовавшая информацию о крокодиле сотрудница не будет наказана.
Прокуратура Калужской области направила в Росприроднадзор поручение о проведении проверки условий содержания крокодила, и там подтвердили, что планируют ее провести.
Кошка Муся после спасения - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Спасенная в Крыму кошка Муся полностью оправилась от потрясения
20 ноября, 07:29
 
Калужская областьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала