ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Здание, где телеканал "Обнинск ТВ" держит крокодила, отключили от отопления, в связи с чем руководство телеканала обратилось в прокуратуру, нужную рептилии температуру пока поддерживают обогревателем, сообщил РИА Новости гендиректор медиахолдинга в Калужской области Альберт Айрапетян.

"У нас в здании появился новый сосед, собственник 500 квадратных метров на втором этаже. У него по этажу проходит магистральная труба отопления, и он ее отключил. Говорит, что ему не нравится, что у него труба проходит, вдруг авария случится? Предлагает вести отопление снаружи здания", - рассказал Айрапетян.

По его словам, сам собственник в приватном разговоре якобы заявил, что планирует уехать заграницу и ему отопление не нужно, но в результате его действий с холодными батареями с 21 ноября сидят все три этажа, включая продуктовый магазин на первом этаже, а также телекомпанию "Обнинск ТВ".

"В том числе нет отопления, конечно, и в помещении, где крокодил. Но мы там поставили обогреватель, там сейчас температура нормальная. Сами тоже сидим с обогревателями, в теплой одежде. Думаем, что если ситуация продолжится, то с завтрашнего дня телеканал не сможет работать, будем искать помещение для переезда", - отметил собеседник агентства.

Айрапетян рассказал, что в связи с отключением тепла подал заявление в прокуратуру. В пресс-службе прокуратуры Калужской области подтвердили РИА Новости факт получения обращения, но не уточнили, будет ли прокурор выезжать на место и когда это может произойти.

Ранее сотрудница "Обнинск ТВ" опубликовала в личном канале фото и видео с крокодилом по имени Глафира. Судя по кадрам, рептилия живет в холдинге и содержится в бетонном мини-бассейне, сверху накрытом решеткой. Пользователи сочли эти условия ненадлежащими, по их мнению, для животного там мало места, к тому же, нет ультрафиолетовых ламп и фильтров. Позднее женщина удалила пост.

Айрапетян подтвердил РИА Новости, что в стенах холдинга более 20 лет живет крокодил по имени Глафира, заверив, что животное ни на что не жалуется. Он назвал условия содержания хорошими и отметил, что если по жалобам читателей в холдинг придет проверка и укажет на недостатки, то сотрудники холдинга готовы последовать советам и изменить условия содержания животного. Он также заверил, что опубликовавшая информацию о крокодиле сотрудница не будет наказана.