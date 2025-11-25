https://ria.ru/20251125/kriminal-2057513503.html
В Подмосковье арестовали подозреваемого в пытках несовершеннолетних
25.11.2025
В Подмосковье арестовали подозреваемого в пытках несовершеннолетних
Истринский городской суд Подмосковья арестовал подозреваемого в пытках и незаконном удержании несовершеннолетних
2025-11-25T19:43:00+03:00
2025-11-25T19:43:00+03:00
2025-11-25T23:00:00+03:00
В Подмосковье арестовали подозреваемого в пытках несовершеннолетних
Суд в Подмосковье арестовал фигуранта дела о пытках и удержании подростков
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Истринский городской суд Подмосковья арестовал подозреваемого в пытках и незаконном удержании несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде.
"Истринский городской суд
избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из фигурантов уголовного дела о преступлениях против несовершеннолетних", — рассказали в суде.
Фигурант подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, истязании несовершеннолетних, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном лишении свободы.
По версии следствия, организованная группа с 1 августа по 23 ноября 2025 года незаконно удерживала 24 подростка в подмосковном Дедовске
под видом оказания помощи, применяя к ним пытки. Преступные действия осуществлялись в рамках фиктивных договоров с законными представителями несовершеннолетних, а также под прикрытием деятельности фонда оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В результате противоправных действий один из несовершеннолетних был доставлен в реанимацию в бессознательном состоянии со множественными травмами, его жизнь находится под угрозой, уточнили в суде.