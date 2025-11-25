Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье арестовали подозреваемого в пытках несовершеннолетних
19:43 25.11.2025 (обновлено: 23:00 25.11.2025)
В Подмосковье арестовали подозреваемого в пытках несовершеннолетних
В Подмосковье арестовали подозреваемого в пытках несовершеннолетних
Истринский городской суд Подмосковья арестовал подозреваемого в пытках и незаконном удержании несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 25.11.2025
происшествия, московская область (подмосковье), истринский городской суд, дедовск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Истринский городской суд, Дедовск
В Подмосковье арестовали подозреваемого в пытках несовершеннолетних

Суд в Подмосковье арестовал фигуранта дела о пытках и удержании подростков

Молоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Истринский городской суд Подмосковья арестовал подозреваемого в пытках и незаконном удержании несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде.
"Истринский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из фигурантов уголовного дела о преступлениях против несовершеннолетних", — рассказали в суде.
Фигурант подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц, истязании несовершеннолетних, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и незаконном лишении свободы.
По версии следствия, организованная группа с 1 августа по 23 ноября 2025 года незаконно удерживала 24 подростка в подмосковном Дедовске под видом оказания помощи, применяя к ним пытки. Преступные действия осуществлялись в рамках фиктивных договоров с законными представителями несовершеннолетних, а также под прикрытием деятельности фонда оказания помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В результате противоправных действий один из несовершеннолетних был доставлен в реанимацию в бессознательном состоянии со множественными травмами, его жизнь находится под угрозой, уточнили в суде.
