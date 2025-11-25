Рейтинг@Mail.ru
Сейчас происходит информационная вакханалия, заявил Песков
11:07 25.11.2025 (обновлено: 11:51 25.11.2025)
Сейчас происходит информационная вакханалия, заявил Песков
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информационной вакханалией противоречивые заявления об американском плане по урегулированию на Украине. РИА Новости, 25.11.2025
в мире, сша, россия, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информационной вакханалией противоречивые заявления об американском плане по урегулированию на Украине.
"Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал, наверное, ситуацию как информационную вакханалию — по-другому ее не назовешь. Действительно, очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений", — сказал он журналистам.
По словам Пескова, американский план — единственное, что сейчас есть субстантивное по урегулированию на Украине, и Москва считает, что он может стать хорошей основой для переговоров.
На прошлой неделе США заявили о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. По информации зарубежных СМИ, план из 28 пунктов предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Пока что американские чиновники обсуждают план с представителями Киева, европейская сторона также предложила свои поправки.
Москва официально документ не получала, но, как отметил Владимир Путин, он может стать основой окончательного урегулирования. По словам президента, хотя ситуация на фронте в целом устраивает Россию, так как ведет к достижению целей СВО, она открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
