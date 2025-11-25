Сейчас происходит информационная вакханалия, заявил Песков

"Сейчас невозможно комментировать каждое сообщение СМИ. Я бы охарактеризовал, наверное, ситуацию как информационную вакханалию — по-другому ее не назовешь. Действительно, очень много противоречивых данных публикуется, противоречивых заявлений", — сказал он журналистам.