09:57 25.11.2025
Кравцов назвал тему программы финала "Профессионалов" в Петербурге
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Деловая программа финала чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге будет посвящена развитию экосистемы лидеров профессионального мастерства, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" в Санкт-Петербурге пройдет с 29 ноября по 4 декабря. Организатор – Минпросвещения России при поддержке правительства Российской Федерации, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, регион-организатор – Санкт-Петербург.
Соревнования будут проводиться по блокам компетенций "Образование", "Сервис", "Производство" и "Инженерные технологии". Деловая программа чемпионата стартует 30 ноября, она будет организована по трем трекам: "Кадры и образование", "Воспитание человека труда" и "Технологии и инновации". Все они будут объединены темой "Всероссийское чемпионатное движение – экосистема лидеров профессионального мастерства".
"Деловая программа финала чемпионата "Профессионалы" в Санкт-Петербурге будет посвящена развитию экосистемы лидеров профессионального мастерства. Нам важно не просто провести соревнования, а создать площадку для демонстрации профессионализма молодых людей, обмена опытом. Каждое мероприятие деловой программы – от пленарного заседания до профессиональных дискуссий – нацелено на решение конкретных задач. Мы объединяем усилия для того, чтобы достичь цели, поставленной президентом России, – обеспечить кадровый суверенитет и технологическое лидерство страны. Такие проекты, как Всероссийское чемпионатное движение "Профессионалы", помогают формировать кадровый потенциал нашей страны – поколение высококлассных специалистов, готовых решать самые амбициозные производственные задачи и отвечать на вызовы времени", – отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, его слова приводятся на сайте Минпросвещения РФ.
Как отметили в пресс-службе института развития, в программе мероприятий – пленарное заседание "Всероссийское чемпионатное движение – экосистема лидеров профессионального мастерства", профессиональный диалог "Новые практики взаимодействия с индустриальными партнерами в рамках региональных этапов Чемпионата "Профессионалы", панельные дискуссии "Формула успеха: технологии наставничества", "Интегральный подход к эстетике – новая философия индустрии", "Формула успеха: технологии наставничества", проектная сессия "Архитектура управления кадровым партнерством в интересах отраслей и молодежи", круглый стол "Траектории развития участников Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству "Профессионалы" в категории "Юниоры", семинар "Стратегический потенциал профессионального образования: будущее за педагогами" и другое.
Соревновательная программа пройдет на площадке конгрессно-выставочного центра "Экспофорум" и аэропорта Пулково по 27 компетенциям основной возрастной категории и по трем компетенциям категории "Юниоры".
Для участников также предусмотрены мероприятия культурной и профориентационной программы. На площадке финала чемпионата будет развернута тематическая выставка.
Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала чемпионата "Профессионалы" состоится 4 декабря.
Чемпионат "Профессионалы" – самые масштабные соревнования по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее массовым и востребованным экономикой компетенциям.
Санкт-Петербург – один из трех городов, принимающих в 2025 году финал чемпионата "Профессионалы". В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и IT. В августе в Калуге прошел финал, на котором его участники демонстрировали мастерство в промышленных компетенциях.
Участниками чемпионата "Профессионалы" являются обучающиеся образовательных организаций по программам среднего профессионального образования (студенты организаций СПО) в категории "Основная", школьники в возрасте от 14 лет (школьники) в категории "Юниоры", а также представители предприятий и международные участники.
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»
 
 
