"Ангара-1.2" вывела на орбиты космические аппараты для Минобороны
19:28 25.11.2025 (обновлено: 19:39 25.11.2025)
"Ангара-1.2" вывела на орбиты космические аппараты для Минобороны
"Ангара-1.2" вывела на орбиты космические аппараты для Минобороны
Ракета-носитель "Ангара-1.2" успешно вывела на целевые орбиты космические аппараты в интересах Минобороны РФ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 25.11.2025
"Ангара-1.2" вывела на орбиты космические аппараты для Минобороны

Ракета-носитель "Ангара-1.2" вывела в космос аппараты в интересах МО РФ

© РИА НовостиЗапуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2"
Запуск ракеты-носителя легкого класса Ангара-1.2 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости
Запуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2". Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-1.2" успешно вывела на целевые орбиты космические аппараты в интересах Минобороны РФ, сообщили в ведомстве.
Во вторник в 16.42 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил (ВКС) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Пуск ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
"После старта ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.
С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.
