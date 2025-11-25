https://ria.ru/20251125/kosmos-2057509886.html
"Ангара-1.2" вывела на орбиты космические аппараты для Минобороны
2025-11-25T19:28:00+03:00
плесецк
архангельская область
воздушно-космические силы россии
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-1.2" успешно вывела на целевые орбиты космические аппараты в интересах Минобороны РФ, сообщили в ведомстве.
Во вторник в 16.42 мск с космодрома Плесецк
в Архангельской области
боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил (ВКС
) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России. Пуск ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме.
"После старта ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.
С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.