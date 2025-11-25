"Ангара-1.2" вывела на орбиты космические аппараты для Минобороны

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ракета-носитель "Ангара-1.2" успешно вывела на целевые орбиты космические аппараты в интересах Минобороны РФ, сообщили в ведомстве.

"После старта ракета-носитель легкого класса "Ангара-1.2" принята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Степановича Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.