12:46 25.11.2025
За охрану памятника советским воинам в Словакии выступили 10 тысяч человек
© AP Photo / Petr David JosekФлаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 25 ноя - РИА Новости. Петицию за сохранение и охрану памятника советским воинам в словацком городе Кошице, который ранее неоднократно оскверняли, подписали более 10 тысяч человек, сообщил РИА Новости ее инициатор Александр Рябов.
Рябов в начале мая сообщил, что начался сбор подписей под петицией за сохранение и охрану Памятника павшим солдатам Советской армии в городе Кошице (второй по величине город Словакии, на востоке страны) и сохранение названия Площади освободителей, на которой расположен мемориал. Тогда он подверг критике городских депутатов, которые раздумывали о переносе памятника, вместо того чтобы заниматься решением реальных проблем города. В июне властям города было передано 8,5 тысяч подписей, но рассмотрение петиции местные депутаты отложили на сентябрь.
"Во второй половине августа мы снова начали собирать подписи, чтобы добиться цифры еще лучше, всего за 50 дней мы набрали более 10 тысяч подписей. За неделю до заседания депутатов мы снова отправили их", - сказал Рябов РИА Новости.
Он рассказал, что идея создать петицию за сохранение и охрану памятника советским воинам возникла после того, как в конце 2024 года городские депутаты решили найти способ, как убрать или же перенести этот мемориал в другое место.
"Это было нелегитимно, они этого не говорили в предвыборной гонке, никто из тех, кто их выбирал, не знал, что они хотят нечто подобное. Они сделали какую-то электронную петицию тогда, которая была против памятника или против символов (на нем - ред.), и смогли собрать 2-3 тысячи электронных подписей, но мы (своей петицией - ред.) показали им, что такой воли (убирать или перемещать памятник в другое место - ред.) нет, есть обратная и намного крупнее", - отметил Рябов.
Он рассказал, что активисты собирали подписи под петицией только на одном месте и по несколько часов после работы, при этом интерес к их инициативе был очень большим. По мнению Рябова, если бы сбор подписей продолжался, их было бы еще больше. На данный момент эта петиция стала самой крупной за последние 10 лет в городе Кошице. После получения петиции некоторые городские депутаты изменили свое мнение и встали на сторону активистов, требовавших сохранить памятник.
"Многие депутаты тогда начали выступать за нас и за памятник… Но мы не смогли добиться на городском уровне всего, чего мы хотели. Мы хотели, чтобы была повышена его охрана, чтобы было задекларировано то, что не будут менять название площади и, конечно, что все будет соответствовать закону, чтобы около памятника был порядок и не было больше атак на него. Они происходят больше 10 лет", - рассказал Рябов.
Он сообщил, что из 32 депутатов 18 выступили за то, чтобы обнести памятник стеной так, чтобы не было видно символов Красной Армии и Советского союза, которые изображены на нем.
"Мы хотим предпринять юридические шаги, чтобы они не смогли (этого - ред.) сделать… Мы хотим быть участниками этого процесса и препятствовать этому", - заключил Рябов.
Памятник, установленный на центральной площади Кошице в 1945 году в память о погибших при освобождении города советских солдатах, неоднократно повреждали, его обливали краской, ломали советские символы: звезды, серп и молот. В середине мая 2023 года гражданин Словакии молотком отколол часть надписи на мемориале. Дипмиссия РФ в республике тогда назвала его действия постыдными, выразив надежду, что им будет дана правовая оценка со стороны властей.
В июне 2023 года прозвучало предложение перенести мемориал на кладбище и переименовать центральную Площадь освободителей, на которой находится памятник, в Легионерскую площадь. Словацкое издание Aktuality тогда сообщало, что местные власти в вопросе переименования "склоняются к изменению", но оно должно быть обязательно исторически связано с городом, к тому же любая подобная инициатива должна быть рассмотрена компетентной комиссией муниципалитета.
В ноябре 2024 года МВД Словакии профинансировало реставрацию памятника, выделив на эти цели 11,1 тысячи евро, еще 2,7 тысячи евро выделила администрация города Кошице. На эти средства были обновлены символы и мемориальные доски. В декабре 2024 года в социальной сети Facebook* появилась видеозапись, на которой было видно, как мужчина отламывает серпы и молоты от памятника. Она была опубликована на странице словацкого активиста Любоша Лоренза. Лоренз и сам в 2017 году повредил этот мемориал отверткой.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
