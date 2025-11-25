Рейтинг@Mail.ru
Королев: наш приоритет всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям
Тверская область
 
18:37 25.11.2025
Королев: наш приоритет всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям
Королев: наш приоритет всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев во вторник посетил филиал государственного фонда поддержки участников специальной... РИА Новости, 25.11.2025
общество, россия, виталий королев
Тверская область, Общество, Россия, Виталий Королев
Королев: наш приоритет всесторонняя помощь участникам СВО и их семьям

Виталий Королев: наш приоритет всесторонняя помощь бойцам СВО и их семьям

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев во вторник посетил филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" по региону, где напомнил, что приоритет местных властей – всесторонняя помощь бойцам СВО и их семьям, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Королев ознакомился с работой регионального филиала, пообщался с социальными координаторами, руководством и посетил комитет семей воинов Отечества Тверской области, который на днях отметил трехлетие.
В Тверской области определили победителей фестиваля "УниверЛигаФест 2025"
Вчера, 17:14
"Участники и ветераны специальной военной операции – это люди, которые отдавали и отдают долг Родине, они заслуживают особого отношения. У нас на сегодня серьезный портфель мер поддержки, но мы намерены его расширять, ориентируясь на поступающие запросы граждан", – сказал врио губернатора, сделав особый акцент на важности вовлечения ветеранов специальной военной операции в активную социальную жизнь.
За время работы в тверской филиал фонда "Защитники Отечества" обратились более 12 тысяч человек, на комплексном сопровождении находятся более 3,4 тысячи ветеранов СВО и членов их семей. Филиал фонда оказывает помощь в оформлении необходимых документов, медицинской и психологической реабилитации, протезировании, диспансеризации.
Ведется работа по социальной адаптации ветеранов СВО, в том числе через привлечение к занятиям спортом, – с 2024 года защитники Отечества участвуют в соревнованиях межрегионального и федерального значения, где занимают призовые места. При содействии филиала фонда участники СВО и члены их семей бесплатно посещают спортивные и культурные мероприятия.
Сейчас в филиале фонда работают более 30 социальных координаторов, в чьи обязанности входит социальное сопровождение военнослужащих, ветеранов боевых действий, членов семей участников СВО, отдавших жизнь за Родину.
В общей сложности в Тверской области действует более 30 региональных мер поддержки участников СВО и их родных. Предусмотрены путевки на санаторно-курортное лечение, внеочередное медицинское обслуживание, оказание социальных услуг на дому, первоочередное зачисление детей в детсады, группы продленного дня и учреждения допобразования, освобождение от транспортного налога и платы за детский сад.
Молодые семьи участников СВО вне очереди включаются в списки на социальные выплаты для приобретения и строительства жилья. Защитники Отечества и их семьи получают областную поддержку на газификацию домов в размере до 150 тысяч рублей. Участникам специальной военной операции, удостоенным звания Героя России или награжденным орденами, бесплатно предоставляются земельные участки.
Всестороннее содействие оказывается и в реализации профессионального потенциала участников и ветеранов СВО. На сегодняшний день трудоустроено порядка 500 человек. Для подготовки высококвалифицированных кадров для сферы государственного управления в Тверской области реализуется региональная программа "Герои Верхневолжья".
Молодые люди в библиотеке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Роль библиотек обсудили на 165-летии Горьковки в Твери
Вчера, 18:21
 
Тверская областьОбществоРоссияВиталий Королев
 
 
