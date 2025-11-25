В ОП поддержали рекомендации по разработке стандарта детского контента

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рекомендации по разработке нового стандарта детского и семейного контента, призванные сформировать единый подход к отражению традиционных, духовно-нравственных и семейных ценностей в медиапродукции, поддержали в Общественной палате РФ (ОП РФ), сообщил РИА Новости член Комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Общественные слушания на тему: "Рекомендации к детскому и семейному контенту" (стандарт) как инструмент работы с традиционными и духовно-нравственных ценностями прошли во вторник в Москве. Рекомендации представили генеральный директор продюсерского центра "Счастье" Елена Зайцева и руководитель исследовательского центра АНО "Креативная экономика" Артем Космарский. Модератором слушаний выступил Машаров.

« "Общественные слушания по утверждению стандарта детского и семейного контента показывают, какую роль в обществе играет эмоциональный интеллект будущего поколения, формирование сознательных граждан, уважающих свою семью, законы и государство. Авторы стандарта Елена Зайцева и Артем Космарский смогли объединить и скроить в стандарте сложную для реализации тему традиционных и духовно-нравственных ценностей. Общественная палата поддерживает утверждение данного стандарта", - сказал Машаров в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что ОП РФ считает важным продвижение стандарта. Он выразил уверенность в том, что стандарт будет путеводителем для компаний, которые занимаются созданием и продвижением контента.

"То, что на слушаниях собрались представители разных профессий, органов государственной власти, экспертных организаций, ВУЗов показывает насколько важно не формально, а серьёзно подойти к реализации этой задачи, учесть текущую ситуацию по работе с контентом, аккуратно без перегибов сформировать настройку, чтобы и производители содержания, и потребители, то есть мы с вами проголосовали за него "ногами", то есть пошли и посмотрели", - добавил Машаров.

Из текста рекомендаций следует, что разработка стандарта стала ответом на необходимость создания качественной альтернативы деструктивному контенту и усилия по формированию ценностных ориентиров для детей и подростков. Авторы подчеркивают, что влияние героев, сюжетов и визуальных образов на мировоззрение молодого поколения требует особого внимания со стороны медиасообщества.

Документ включает рекомендации по формированию сюжетов, образов персонажей, отражению семейных, гражданских и социальных ценностей, а также содержит перечень ограничений, касающихся неприемлемых образов и приемов повествования. Особое внимание уделено возрастной дифференциации и созданию позитивного ценностного контекста без прямой морализации. Среди ключевых принципов предлагаются органичность, эмоциональная вовлеченность и реалистичность ситуаций, в которых дети могут узнавать себя.