В ОП поддержали рекомендации по разработке стандарта детского контента
23:56 25.11.2025
В ОП поддержали рекомендации по разработке стандарта детского контента
2025-11-25T23:56:00+03:00
2025-11-25T23:56:00+03:00
общество
россия
общественная палата рф
россия
2025
общество, россия, общественная палата рф
Общество, Россия, Общественная палата РФ
В ОП поддержали рекомендации по разработке стандарта детского контента

В ОП РФ поддержали рекомендации по разработке нового стандарта детского контента

Здание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Рекомендации по разработке нового стандарта детского и семейного контента, призванные сформировать единый подход к отражению традиционных, духовно-нравственных и семейных ценностей в медиапродукции, поддержали в Общественной палате РФ (ОП РФ), сообщил РИА Новости член Комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Общественные слушания на тему: "Рекомендации к детскому и семейному контенту" (стандарт) как инструмент работы с традиционными и духовно-нравственных ценностями прошли во вторник в Москве. Рекомендации представили генеральный директор продюсерского центра "Счастье" Елена Зайцева и руководитель исследовательского центра АНО "Креативная экономика" Артем Космарский. Модератором слушаний выступил Машаров.
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
Совфед одобрил закон о блокировке фильмов, дискредитирующих ценности
25 июля, 12:05
«
"Общественные слушания по утверждению стандарта детского и семейного контента показывают, какую роль в обществе играет эмоциональный интеллект будущего поколения, формирование сознательных граждан, уважающих свою семью, законы и государство. Авторы стандарта Елена Зайцева и Артем Космарский смогли объединить и скроить в стандарте сложную для реализации тему традиционных и духовно-нравственных ценностей. Общественная палата поддерживает утверждение данного стандарта", - сказал Машаров в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что ОП РФ считает важным продвижение стандарта. Он выразил уверенность в том, что стандарт будет путеводителем для компаний, которые занимаются созданием и продвижением контента.
"То, что на слушаниях собрались представители разных профессий, органов государственной власти, экспертных организаций, ВУЗов показывает насколько важно не формально, а серьёзно подойти к реализации этой задачи, учесть текущую ситуацию по работе с контентом, аккуратно без перегибов сформировать настройку, чтобы и производители содержания, и потребители, то есть мы с вами проголосовали за него "ногами", то есть пошли и посмотрели", - добавил Машаров.
Из текста рекомендаций следует, что разработка стандарта стала ответом на необходимость создания качественной альтернативы деструктивному контенту и усилия по формированию ценностных ориентиров для детей и подростков. Авторы подчеркивают, что влияние героев, сюжетов и визуальных образов на мировоззрение молодого поколения требует особого внимания со стороны медиасообщества.
Путин поддержал запрет фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
31 июля, 20:21
Путин поддержал запрет фильмов, дискредитирующих традиционные ценности
31 июля, 20:21
Документ включает рекомендации по формированию сюжетов, образов персонажей, отражению семейных, гражданских и социальных ценностей, а также содержит перечень ограничений, касающихся неприемлемых образов и приемов повествования. Особое внимание уделено возрастной дифференциации и созданию позитивного ценностного контекста без прямой морализации. Среди ключевых принципов предлагаются органичность, эмоциональная вовлеченность и реалистичность ситуаций, в которых дети могут узнавать себя.
Важной частью стандарта стал блок, посвященный образу семьи. Авторы выступают за продвижение модели крепкой, многопоколенной семьи с несколькими детьми, подчеркивая необходимость реалистичного изображения бытовых сложностей и совместного преодоления трудностей. В документ также включены рекомендации по формированию образов материнства и отцовства, подчеркивающие ценность вовлеченного родительства и преемственности традиций.
Путин призвал совершенствовать законы по защите традиционных ценностей
10 июня, 17:14
Путин призвал совершенствовать законы по защите традиционных ценностей
10 июня, 17:14
 
Общество Россия Общественная палата РФ
 
 
