Рейтинг@Mail.ru
Подведены итоги конкурса "Бомбора 2025.Оранжевый гид – лучшие впечатления" - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/konkurs-2057499355.html
Подведены итоги конкурса "Бомбора 2025.Оранжевый гид – лучшие впечатления"
Подведены итоги конкурса "Бомбора 2025.Оранжевый гид – лучшие впечатления" - РИА Новости, 25.11.2025
Подведены итоги конкурса "Бомбора 2025.Оранжевый гид – лучшие впечатления"
Итоги всероссийского конкурса "Фотоконкурс Бомбора 2025. Оранжевый гид – лучшие впечатления", организованного издательством "Бомбора", подвели во вторник в... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:43:00+03:00
2025-11-25T18:43:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057498806_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a316dde28960e12c7ccec300bb28b4b3.jpg
https://ria.ru/20251121/puteshestviya-2053945377.html
https://ria.ru/20251118/konkurs-2055552937.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057498806_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1802b7819de00fef4ce22e8f821e2713.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Подведены итоги конкурса "Бомбора 2025.Оранжевый гид – лучшие впечатления"

Названы призеры всероссийского фотоконкурса издательства "Бомбора"

© РИА Новости / Станислав КрасильниковИтоги всероссийского фотоконкурса издательства "Бомбора": "Оранжевый гид - лучшие впечатления"
Итоги всероссийского фотоконкурса издательства Бомбора: Оранжевый гид - лучшие впечатления - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Итоги всероссийского фотоконкурса издательства "Бомбора": "Оранжевый гид - лучшие впечатления"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Итоги всероссийского конкурса "Фотоконкурс Бомбора 2025. Оранжевый гид – лучшие впечатления", организованного издательством "Бомбора", подвели во вторник в пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".
Московское издательство "Бомбора" запустило конкурс, чтобы открыть новые имена, дать возможность фотографам-любителям и профессионалам из разных уголков России поделиться своим взглядом на окружающий мир и показать красоту России через призму объектива. Лучшие снимки вошли в коллекционное издание "Незабываемые моменты. Всероссийский фотоконкурс Бомбора 2025" под брендом "Оранжевый гид". Получился фотоальбом, где каждая страница пропитана духом приключений.
Фотография Руслана Кондратенко Город, где луна встает над вечностью - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Чудеса России: 15 потрясающих кадров от победителей нового фотоконкурса РГО
21 ноября, 03:00
Участники прислали на конкурс более трех тысяч работ в 10 номинациях. По решению жюри в номинации "Арт-фото" победил Рустам Гизатуллин, в номинации "Дикие животные" - Дмитрий Дон, "Макро" - Людмила Железнова, "Индустриальный пейзаж" - Алексей Кабанихин, "Природный пейзаж" - Евгений Карепанов, "Транспорт" - Артем Коржуков, "Этномир" - Арина Краюхина, "Природные стихии" - Дмитрий Купрацевич, "Активный отдых" - Марина Пшен, "Птицы" - Марина Хавронина.
"Нам захотелось создать площадку, где фотографы, независимо от их уровня, могли бы показать, как они видят Россию, уникальные места, природные метки, какие уникальные животные живут на территории нашей страны", - сказала руководитель группы туризма издательства "Бомбора" Екатерина Виноградова.
По ее словам, "Фотоконкурс Бомбора 2025.Оранжевый гид – лучшие впечатления" – это не только один из способов продвижения книг, но и возможность объединять людей, создать некое сообщество фотографов.
Как отметила старший редактор группы туризма издательства "Бомбора" Анастасия Краева, бренд "Оранжевый гид" начинал свое существование как линейка путеводителей по городам, регионам и странам. "Авторы - наши соотечественники, экскурсоводы, тревел-журналисты. Именно они объединяют читателей, нас всех в стремлении как можно больше путешествовать, открывать нашу страну, делиться своим творчеством, воспоминаниями и открытиями", - поделилась Краева.
В вою очередь, победитель в номинации "Природные стихии" рассказал о важности участия в конкурсах и дал советы начинающим фотографам.
"Конечно, нужно участвовать в конкурсах. Даже если вы не победили, все равно вы накапливаете опыт, потом смотрите фотографию победителя, и у вас формируется вкус, "насмотренность". Участвовать нужно в разных конкурсах, потому что у каждого своя специфика. Ее нужно понимать и выбирать фотографии, исходя из знаний о конкурсе. И пытаться найти какие-то необычные фотографии, может быть, даже из обычных мест, или фотографии, которые вызывают эмоции. Потому что, как правило, красивых фотографий очень много, а фотографий, вызывающих эмоции, в разы меньше, и именно они побеждают", - отметил Купрацевич.
Начальник управления продаж информационных сервисов и визуальной информации дирекции развития бизнеса МИА "Россия сегодня" Татьяна Волкова напомнила, что медиабанк РИА Новости выступил информационным партнером конкурса.
"Мы, как медиагруппа, как информационное агентство, являемся партнерами по очень многим проектам. И "Фотоконкурс Бомбора 2025. Оранжевый гид - лучшие впечатления" не исключение. Партнером конкурса выступил фотобанк агентства. В нем содержатся не только актуальные репортажи, но и уникальный фотоархив. Участие в конкурсе издательства "Бомбора" мы видим именно в контексте поддержки жанровой фотографии, поиска молодых авторов. Поддерживая конкурс, мы помогаем развивать отечественную фотографию, пополняя коллекцию ярких образов нашей страны", - заключила Волкова.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, фотограф Екатерина Якель, получившая Гран-при за серию фотографий Русский характер: бег с препятствиями, и генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на церемонии награждения победителей XI Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
Названы победители XI конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
18 ноября, 12:30
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала