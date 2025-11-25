Подведены итоги конкурса "Бомбора 2025.Оранжевый гид – лучшие впечатления"

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Итоги всероссийского конкурса "Фотоконкурс Бомбора 2025. Оранжевый гид – лучшие впечатления", организованного издательством "Бомбора", подвели во вторник в пресс-центре Медиагруппы "Россия сегодня".

Московское издательство "Бомбора" запустило конкурс, чтобы открыть новые имена, дать возможность фотографам-любителям и профессионалам из разных уголков России поделиться своим взглядом на окружающий мир и показать красоту России через призму объектива. Лучшие снимки вошли в коллекционное издание "Незабываемые моменты. Всероссийский фотоконкурс Бомбора 2025" под брендом "Оранжевый гид". Получился фотоальбом, где каждая страница пропитана духом приключений.

Участники прислали на конкурс более трех тысяч работ в 10 номинациях. По решению жюри в номинации "Арт-фото" победил Рустам Гизатуллин, в номинации "Дикие животные" - Дмитрий Дон, "Макро" - Людмила Железнова, "Индустриальный пейзаж" - Алексей Кабанихин, "Природный пейзаж" - Евгений Карепанов, "Транспорт" - Артем Коржуков, "Этномир" - Арина Краюхина, "Природные стихии" - Дмитрий Купрацевич, "Активный отдых" - Марина Пшен, "Птицы" - Марина Хавронина.

"Нам захотелось создать площадку, где фотографы, независимо от их уровня, могли бы показать, как они видят Россию, уникальные места, природные метки, какие уникальные животные живут на территории нашей страны", - сказала руководитель группы туризма издательства "Бомбора" Екатерина Виноградова.

По ее словам, "Фотоконкурс Бомбора 2025.Оранжевый гид – лучшие впечатления" – это не только один из способов продвижения книг, но и возможность объединять людей, создать некое сообщество фотографов.

Как отметила старший редактор группы туризма издательства "Бомбора" Анастасия Краева, бренд "Оранжевый гид" начинал свое существование как линейка путеводителей по городам, регионам и странам. "Авторы - наши соотечественники, экскурсоводы, тревел-журналисты. Именно они объединяют читателей, нас всех в стремлении как можно больше путешествовать, открывать нашу страну, делиться своим творчеством, воспоминаниями и открытиями", - поделилась Краева.

В вою очередь, победитель в номинации "Природные стихии" рассказал о важности участия в конкурсах и дал советы начинающим фотографам.

"Конечно, нужно участвовать в конкурсах. Даже если вы не победили, все равно вы накапливаете опыт, потом смотрите фотографию победителя, и у вас формируется вкус, "насмотренность". Участвовать нужно в разных конкурсах, потому что у каждого своя специфика. Ее нужно понимать и выбирать фотографии, исходя из знаний о конкурсе. И пытаться найти какие-то необычные фотографии, может быть, даже из обычных мест, или фотографии, которые вызывают эмоции. Потому что, как правило, красивых фотографий очень много, а фотографий, вызывающих эмоции, в разы меньше, и именно они побеждают", - отметил Купрацевич.

Начальник управления продаж информационных сервисов и визуальной информации дирекции развития бизнеса МИА "Россия сегодня" Татьяна Волкова напомнила, что медиабанк РИА Новости выступил информационным партнером конкурса.