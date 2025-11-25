Белый дом будет преследовать Коми и после дела о "российском следе"

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Прекращение судом дела против бывшего главы ФБР Джеймса Коми, которому президент США Дональд Трамп грозил расплатой за опровергнутую теорию о "российском следе", не означает, что в преследовании экс-чиновника поставлена точка, заявил Белый дом.
"Обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении против Коми, не изменились. Последнее слово по этому поводу не сказано", - говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря администрации Эбигейл Джексон.
Суд прекратил дело против Коми, который отвергал обвинения в даче ложных показаний. Судья согласилась с доводами защиты бывшего чиновника о процессуальных нарушениях, которые не позволяют полноценно рассматривать дело. Судья отвергла обвинительное заключение, подчеркнув, что прокурор, которые обратился с делом против Коми в суд, был назначен с нарушениями. После их устранения бывшего главу ФБР могут привлечь вновь, суд не ограничил прокуратуру в повторном обращении.
Трамп ранее заявил, что бывшие руководители ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми должны заплатить за опровергнутую теорию о "российском следе", американский лидер назвал чиновников "плохими и бесчестными". Уверенность в том, что Коми лгал конгрессу, высказывала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами якобы сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.