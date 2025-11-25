Белый дом будет преследовать Коми и после дела о "российском следе"

ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Прекращение судом дела против бывшего главы ФБР Джеймса Коми, которому президент США Дональд Трамп грозил расплатой за опровергнутую теорию о "российском следе", не означает, что в преследовании экс-чиновника поставлена точка, заявил Белый дом.

Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".