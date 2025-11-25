Рейтинг@Mail.ru
Во Львове выделили еще полтора гектара для нового военного кладбища - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:53 25.11.2025
Во Львове выделили еще полтора гектара для нового военного кладбища
Во Львове выделили еще полтора гектара для нового военного кладбища - РИА Новости, 25.11.2025
Во Львове выделили еще полтора гектара для нового военного кладбища
Власти Львова выделяют еще полтора гектара для захоронения украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
львов
украина
херсонская область
владимир сальдо
евгений балицкий
вооруженные силы украины
львов
украина
херсонская область
Во Львове выделили еще полтора гектара для нового военного кладбища

Во Львове выделили еще полтора гектара для захоронения украинских военных

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных
Могилы погибших украинских военных. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Власти Львова выделяют еще полтора гектара для захоронения украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинские СМИ ранее сообщали, что на Лычаковском кладбище во Львове, где хоронят военнослужащих ВСУ, также известном как Марсово поле, осталось всего 20 свободных мест. В этой связи власти города искали варианты для нового захоронения.
«
"Спустя некоторое время власти Львова "обрадовали" население, заявив об открытии нового кладбища для военнослужащих ВСУ из Львова и области. Минобороны передало городским властям участок площадью в полтора гектара для организации захоронений", - сказал собеседник агентства.
Он обратил внимание на то, что площадь Марсова поля во Львове составляет приблизительно один гектар.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля также заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях ВСУ и не забирают тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Зеленский приезжал на кладбище во Львове с западными кураторами
19 ноября, 22:24
 
