МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Власти Львова выделяют еще полтора гектара для захоронения украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Спустя некоторое время власти Львова "обрадовали" население, заявив об открытии нового кладбища для военнослужащих ВСУ из Львова и области. Минобороны передало городским властям участок площадью в полтора гектара для организации захоронений", - сказал собеседник агентства.
Он обратил внимание на то, что площадь Марсова поля во Львове составляет приблизительно один гектар.
Российская сторона уже сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 20 июля сообщал, что Киев скрывает реальные потери на фронте, чтобы не выплачивать компенсации семьям. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 18 июля также заявил РИА Новости, что украинские власти скрывают реальные данные о потерях ВСУ и не забирают тела погибших военных, чтобы не выплачивать компенсации.
19 ноября, 22:24