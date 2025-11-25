Во Львове выделили еще полтора гектара для нового военного кладбища

«

"Спустя некоторое время власти Львова "обрадовали" население, заявив об открытии нового кладбища для военнослужащих ВСУ из Львова и области. Минобороны передало городским властям участок площадью в полтора гектара для организации захоронений", - сказал собеседник агентства.