Рейтинг@Mail.ru
Путин начал трехдневный визит в Киргизию - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 25.11.2025 (обновлено: 17:38 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/kirgiziya-2057473332.html
Путин начал трехдневный визит в Киргизию
Путин начал трехдневный визит в Киргизию - РИА Новости, 25.11.2025
Путин начал трехдневный визит в Киргизию
Президент России отправился в Бишкек с трехдневным визитом, во время которого подпишет несколько межправительственных документов вместе с киргизским коллегой... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:17:00+03:00
2025-11-25T17:38:00+03:00
бишкек
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
одкб
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057490696_0:112:3341:1991_1920x0_80_0_0_d3ca4d1c4d87d887c46259828404bab0.jpg
https://ria.ru/20251125/otnosheniya-2026503719.html
бишкек
киргизия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Садыр Жапаров встретил Путина у трапа самолета
У трапа самолета главу Российского государства встретил Президент Киргизии Садыр Жапаров. Лидерам продемонстрированы особенности традиционной киргизской охоты с беркутом и гончими, национальные танцы и музыкальное выступление фольклорно-этнографического ансамбля.
2025-11-25T17:17
true
PT1M07S
Прибытие Путина в Бишкек
Прибытие Путина в Бишкек
2025-11-25T17:17
true
PT1M00S
Возложение венков к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке
Путин и Жапаров возложили венки к Вечному огню на площади Победы в Бишкеке.
2025-11-25T17:17
true
PT0M36S
Путину в Бишкеке сыграли "Калинку-малинку"
Путину в Бишкеке сыграли "Калинку-малинку"
2025-11-25T17:17
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057490696_460:0:3189:2047_1920x0_80_0_0_486983e71f191ef261f21840e70e3b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бишкек, киргизия, владимир путин, садыр жапаров, одкб, в мире
Бишкек, Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, ОДКБ, В мире
Путин начал трехдневный визит в Киргизию

Жапаров лично встретил Путина по прилете в Бишкек с государственным визитом

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БИШКЕК, 25 ноя — РИА Новости. Президент России отправился в Бишкек с трехдневным визитом, во время которого подпишет несколько межправительственных документов вместе с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, а также примет участие в саммите ОДКБ.
Жапаров лично встретил российского лидера у трапа самолета в аэропорту Манас.
Затем они отправились на площадь Победы, где возложили венки к Вечному огню. Церемония завершилась воинским салютом почетного караула. Позже они пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча.
Официальный визит главы государства продлится до 27 ноября.
В среду во Дворце единства состоится церемония официальной встречи, после которой пройдут переговоры. По их итогам Путин и Жапаров подпишут совместное заявление, а также нескольких межправительственных и коммерческих документов.

Как накануне сообщил помощник президента Юрий Ушаков, они охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития военно-технического сотрудничества.

© Фото : Официальный Telegram-канал Президента КРПутин и Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Официальный Telegram-канал Президента КР
Путин и Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
После обмена документами лидеры двух стран выступят с заявлениями по итогам переговоров, а затем состоится государственный прием. Далее у Путина запланирована беседа с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
В четверг, 27 ноября, президент России примет участие в саммите ОДКБ. Заседания пройдут в узком и расширенном составе.

По словам Ушакова, в закрытом формате участники саммита обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. На заседании в расширенном составе они рассмотрят приоритетные направления работы ОДКБ в следующем году. Путин выступит на нем с изложением приоритетов российского председательства в 2026-м, которое будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель — общая ответственность".

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин и Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Путин и Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
Затем лидеры стран — участниц ОДКБ подпишут документы, касающиеся укрепления военного сотрудничества, борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией, а также итоговую декларацию.
Завершит саммит официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. Ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Межгосударственные отношения России и Киргизии
Вчера, 19:51
 
БишкекКиргизияВладимир ПутинСадыр ЖапаровОДКБВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала