Путин начал трехдневный визит в Киргизию

БИШКЕК, 25 ноя — РИА Новости. Президент России отправился в Бишкек с трехдневным визитом, во время которого подпишет несколько межправительственных документов вместе с киргизским коллегой Садыром Жапаровым, а также примет участие в саммите ОДКБ.
Жапаров лично встретил российского лидера у трапа самолета в аэропорту Манас.
Затем они отправились на площадь Победы, где возложили венки к Вечному огню. Церемония завершилась воинским салютом почетного караула. Позже они пообщаются в неформальной обстановке в формате тет-а-тет в резиденции Ала-Арча.
Официальный визит главы государства продлится до 27 ноября.
В среду во Дворце единства состоится церемония официальной встречи, после которой пройдут переговоры. По их итогам Путин и Жапаров подпишут совместное заявление, а также нескольких межправительственных и коммерческих документов.
Как накануне сообщил помощник президента Юрий Ушаков, они охватывают сотрудничество в сферах образования, экономики, здравоохранения, миграции, санитарного и эпидемиологического благополучия, развития военно-технического сотрудничества.
© Фото : Официальный Telegram-канал Президента КРПутин и Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
После обмена документами лидеры двух стран выступят с заявлениями по итогам переговоров, а затем состоится государственный прием. Далее у Путина запланирована беседа с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
По словам Ушакова, в закрытом формате участники саммита обсудят актуальные проблемы международной и региональной безопасности. На заседании в расширенном составе они рассмотрят приоритетные направления работы ОДКБ в следующем году. Путин выступит на нем с изложением приоритетов российского председательства в 2026-м, которое будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель — общая ответственность".
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПутин и Жапаров на церемонии встречи в аэропорту Бишкека Манас
Затем лидеры стран — участниц ОДКБ подпишут документы, касающиеся укрепления военного сотрудничества, борьбы с наркотрафиком и незаконной миграцией, а также итоговую декларацию.
Завершит саммит официальный прием в честь глав государств организации от президента Киргизии. Ожидается, что Путин выйдет к СМИ по итогам поездки в Бишкек.
