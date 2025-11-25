https://ria.ru/20251125/kiev-2057335495.html
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 25.11.2025
В Киеве ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:27:00+03:00
2025-11-25T10:27:00+03:00
2025-11-25T10:27:00+03:00
в мире
киев
сумская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_0:361:2999:2047_1920x0_80_0_0_6af31cc18f1016aaea080e2691ac90d2.jpg
https://ria.ru/20251125/vzryvy-2057317567.html
киев
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831741588_92:289:2436:2047_1920x0_80_0_0_7d94dc1a66063d28beb6d80c5c991246.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сумская область, украина
В мире, Киев, Сумская область, Украина
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве, Полтавской и Сумской областях ввели экстренные отключения света