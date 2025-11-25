Рейтинг@Mail.ru
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 25.11.2025
10:27 25.11.2025
В Киеве ввели экстренные отключения света
В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 25.11.2025
В Киеве ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, сообщает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 25.11.2025
2025
В Киеве ввели экстренные отключения света

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, сообщает агентство РБК-Украина.
Киеве после атаки ввели экстренные отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным агентства, кроме того, аварийные отключения света введены в Полтавской и Сумской областях Украины.
