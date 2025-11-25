https://ria.ru/20251125/kiev-2057335019.html
В нескольких районах Киева приостановили подачу теплоснабжения
Подача теплоснабжения прекращена в ряде районов Киева после взрывов, сообщают в городской государственной администрации. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:25:00+03:00
