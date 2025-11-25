Рейтинг@Mail.ru
В нескольких районах Киева приостановили подачу теплоснабжения - РИА Новости, 25.11.2025
10:25 25.11.2025
В нескольких районах Киева приостановили подачу теплоснабжения
Подача теплоснабжения прекращена в ряде районов Киева после взрывов, сообщают в городской государственной администрации. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T10:25:00+03:00
2025-11-25T10:25:00+03:00
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Подача теплоснабжения прекращена в ряде районов Киева после взрывов, сообщают в городской государственной администрации.
Киеве временно ограничили предоставление услуги теплоснабжения. Сейчас подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.
Украинские СМИ ночью и утром сообщали о ряде взрывов в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Киеве прогремела серия взрывов
