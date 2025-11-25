https://ria.ru/20251125/kiev-2057324858.html
В NYT назвали приоритетный для Украины пункт мирного плана США
В NYT назвали приоритетный для Украины пункт мирного плана США - РИА Новости, 25.11.2025
В NYT назвали приоритетный для Украины пункт мирного плана США
На Украине в частном порядке признают, что гарантии безопасности для нее важнее параметров возможной демилитаризованной зоны, создания которой упоминается в... РИА Новости, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости.
На Украине в частном порядке признают, что гарантии безопасности для нее важнее параметров возможной демилитаризованной зоны, создания которой упоминается в предлагаемом США плане по урегулированию, сообщает газета New York Times
"В частном порядке украинские чиновники говорят, что гарантии безопасности важнее точного местонахождения новой демилитаризованной зоны", - говорится в публикации.
По мнению авторов публикации, "надежные гарантии безопасности" для Киева
предполагают вовлечение европейских сил или предоставление странами Запада военной помощи.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина
и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.