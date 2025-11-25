Рейтинг@Mail.ru
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:06 25.11.2025 (обновлено: 02:31 25.11.2025)
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 25.11.2025
В Киеве прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, объявленной на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
киев
украина
в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины

В Киеве прогремели взрывы

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабота ПВО в Киеве
Работа ПВО в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Работа ПВО в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, объявленной на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Киеве слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Позднее в украинской столице прогремели повторные взрывы.
По всей Украине объявлена воздушная тревога.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Полет истребителя
ВС России нанесли удары в районе аэродромов в Одесской области
23 ноября, 15:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
