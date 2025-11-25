В Подмосковье задержали подозреваемых в попытке продажи героина

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Два человека арестованы в Кашире по обвинению в попытке продажи 40 килограммов героина, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

"В Кашире задержаны двое соучастников, планировавших сбыть 40 килограммов наркотических средств. По версии следствия, двое мужчин приобрели героин, расфасованный в 40 мешков, для последующего сбыта на территории Российской Федерации. Однако свой преступный умысел они не смогли довести до конца, так как 15 ноября при перевозке наркотиков их автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на 111 километре автодороги "Дон" в городском округе Кашира Московской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе досмотра багажного отделения автомобиля в нише для запасного колеса обнаружены и изъяты мешки с наркотическим средством.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ход и результаты его расследования взяла под контроль Каширская городская прокуратура.