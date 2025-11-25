Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье задержали подозреваемых в попытке продажи героина - РИА Новости, 25.11.2025
10:26 25.11.2025 (обновлено: 11:15 25.11.2025)
В Подмосковье задержали подозреваемых в попытке продажи героина
2025-11-25T10:26:00+03:00
2025-11-25T11:15:00+03:00
происшествия
кашира
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, кашира, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Кашира, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье задержали подозреваемых в попытке продажи героина

В Кашире арестовали двух подозреваемых в попытке продажи 40 кг героина

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Два человека арестованы в Кашире по обвинению в попытке продажи 40 килограммов героина, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Кашире задержаны двое соучастников, планировавших сбыть 40 килограммов наркотических средств. По версии следствия, двое мужчин приобрели героин, расфасованный в 40 мешков, для последующего сбыта на территории Российской Федерации. Однако свой преступный умысел они не смогли довести до конца, так как 15 ноября при перевозке наркотиков их автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на 111 километре автодороги "Дон" в городском округе Кашира Московской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе досмотра багажного отделения автомобиля в нише для запасного колеса обнаружены и изъяты мешки с наркотическим средством.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ход и результаты его расследования взяла под контроль Каширская городская прокуратура.
"С учетом позиции представителя городской прокуратуры суд заключил обвиняемых под стражу", - отмечается в релизе.
