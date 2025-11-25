Рейтинг@Mail.ru
02:43 25.11.2025 (обновлено: 03:47 25.11.2025)
Смерть "крабового короля" Кана не подтверждена в России, заявил прокурор
Смерть "крабового короля" Кана не подтверждена в России, заявил прокурор

Обвинение заявило, что смерть Олега Кана не подтверждена в РФ

© Фото : Фонд "Родные Острова"Олег Кан
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : Фонд "Родные Острова"
Олег Кан. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Смерть сахалинского рыбопромышленника Олега Кана не подтверждена в РФ, поэтому нет оснований для прекращения возбужденного в отношении него уголовного дела о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, заявил в суде представитель гособвинения, передает корреспондент РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока.
"Документ... иностранного государства... не является документом, подтверждающим факт регистрации (смерти Кана - ред.) на территории РФ", - заявил гособвинитель.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Суд во Владивостоке запросил более 20 лет колонии для "крабового короля"
29 октября, 08:20
Защита в свою очередь возразила, что запись о смерти есть. "Имеем на сегодняшний день законную запись о смерти Кана, произведенную законным путем, зарегистрированную в отделе ЗАГСа. И это является прямым основанием для прекращения... уголовного дела в соответствии с законом", - сказал адвокат.
Защита в ходе прений на заседании 10 ноября заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью Кана. Представитель гособвинения попросил отложить его рассмотрение для изучения представленных документов.
По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9276812,26 рубля.
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
По делу сына "крабового короля" допросили более 300 свидетелей
21 сентября, 05:30
 
ПроисшествияРоссияВладивостокЯпонияОлег КанГенеральная прокуратура РФ
 
 
