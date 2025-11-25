Смерть "крабового короля" Кана не подтверждена в России, заявил прокурор

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Смерть сахалинского рыбопромышленника Олега Кана не подтверждена в РФ, поэтому нет оснований для прекращения возбужденного в отношении него уголовного дела о создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов, заявил в суде представитель гособвинения, передает корреспондент РИА Новости из зала Фрунзенского районного суда Владивостока.

"Документ... иностранного государства... не является документом, подтверждающим факт регистрации (смерти Кана - ред.) на территории РФ", - заявил гособвинитель.

Защита в свою очередь возразила, что запись о смерти есть. "Имеем на сегодняшний день законную запись о смерти Кана, произведенную законным путем, зарегистрированную в отделе ЗАГСа. И это является прямым основанием для прекращения... уголовного дела в соответствии с законом", - сказал адвокат.

Защита в ходе прений на заседании 10 ноября заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью Кана. Представитель гособвинения попросил отложить его рассмотрение для изучения представленных документов.

Японию, Южную Корею, По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России КНР . За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9276812,26 рубля.

В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.

Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.