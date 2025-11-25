Рейтинг@Mail.ru
Камчатскую фирму оштрафовали за взятку пограничному ветконтролю - РИА Новости, 25.11.2025
10:10 25.11.2025
Камчатскую фирму оштрафовали за взятку пограничному ветконтролю
Камчатскую фирму оштрафовали за взятку пограничному ветконтролю
Суд оштрафовал на 10 миллионов рублей фирму, которая, по версии следствия, дала взятку сотруднику Россельхознадзора за беспрепятственную отправку рыбы и икры,... РИА Новости, 25.11.2025
происшествия
камчатский край
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
дальневосточная транспортная прокуратура
камчатский край
россия
происшествия, камчатский край, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Камчатский край, Россия, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Дальневосточная транспортная прокуратура
Камчатскую фирму оштрафовали за взятку пограничному ветконтролю

Камчатскую фирму оштрафовали на 10 млн руб за взятку пограничному ветконтролю

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. Суд оштрафовал на 10 миллионов рублей фирму, которая, по версии следствия, дала взятку сотруднику Россельхознадзора за беспрепятственную отправку рыбы и икры, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Камчатской транспортной прокуратурой… установлен факт передачи в период с января по август 2024 года руководителем коммерческой организации, осуществляющей поставки икорной и рыбной продукции за пределы Камчатского края, взяток в размере 4 млн рублей заместителю начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора", - проинформировали в надзорном ведомстве.
По информации прокуратуры, взятка предназначались за отсутствие контрольных мероприятий в отношении отправляемого морским и воздушным транспортом товара.
"По постановлению транспортного прокурора организация привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в виде штрафа в размере 10 млн рублей", - уточнили в прокуратуре.
Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя и взяткополучателя продолжается.
