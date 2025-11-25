Камчатскую фирму оштрафовали за взятку пограничному ветконтролю

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. Суд оштрафовал на 10 миллионов рублей фирму, которая, по версии следствия, дала взятку сотруднику Россельхознадзора за беспрепятственную отправку рыбы и икры, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
"Камчатской транспортной прокуратурой… установлен факт передачи в период с января по август 2024 года руководителем коммерческой организации, осуществляющей поставки икорной и рыбной продукции за пределы Камчатского края, взяток в размере 4 млн рублей заместителю начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора", - проинформировали в надзорном ведомстве.
По информации прокуратуры, взятка предназначались за отсутствие контрольных мероприятий в отношении отправляемого морским и воздушным транспортом товара.
"По постановлению транспортного прокурора организация привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) в виде штрафа в размере 10 млн рублей", - уточнили в прокуратуре.
Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя и взяткополучателя продолжается.