Камчатскую фирму оштрафовали за взятку пограничному ветконтролю

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. Суд оштрафовал на 10 миллионов рублей фирму, которая, по версии следствия, дала взятку сотруднику Россельхознадзора за беспрепятственную отправку рыбы и икры, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.