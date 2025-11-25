У берегов Камчатки за сутки зафиксировали шесть афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. Шесть афтершоков магнитудой до 4,7 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошли 16 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,5, в том числе один ощущаемый.
"За сутки зарегистрировано шесть афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 4,0 до 4,7. В населенных пунктах они не ощущались", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча, Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как повышенную. Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
