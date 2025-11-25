У берегов Камчатки за сутки зафиксировали шесть афтершоков

П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноя – РИА Новости. Шесть афтершоков магнитудой до 4,7 зафиксированы у берегов Камчатки за прошедшие сутки, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Сутками ранее у берегов полуострова произошли 16 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,5, в том числе один ощущаемый.

"За сутки зарегистрировано шесть афтершоков произошедшего 30 июля сейсмособытия. Магнитуда афтершоков - от 4,0 до 4,7. В населенных пунктах они не ощущались", - сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС

На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Ученые фиксируют активность вулканов Ключевского, Безымянного, Шивелуча , Карымского, Камбального и Крашенинникова. "Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.