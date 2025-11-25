Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал кадры уничтожения живой силы ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 25.11.2025
17:49 25.11.2025
Кадыров показал кадры уничтожения живой силы ВСУ в зоне СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области. РИА Новости, 25.11.2025
в мире
россия
харьковская область
курчалоевский район
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
в мире, россия, харьковская область, курчалоевский район, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Харьковская область, Курчалоевский район, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
ГРОЗНЫЙ, 25 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области.
"Харьковская область. На кадрах показано тесное взаимодействие бойцов батальона "Запад-Ахмат" МО РФ, сотрудников ОМВД по Курчалоевскому району ЧР… с военнослужащими 128-й бригады МО РФ. Наши аэроразведчики выявили перемещение укронацистов в частном секторе, куда незамедлительно направили FPV-дроны. Доблестные операторы БПЛА, мастерски лавируя между постройками, попадают точно в цели. Даже тщательная маскировка фашистами своих укрытий в земле не спасла их от разящих ударов", - написал Кадыров.
Глава региона отметил, что такую работу подразделения проводят ежедневно, таким образом "закрепляя успех российских войск на подконтрольных территориях".
"Когда наши воины на охоте, у врагов не будет шанса уцелеть даже в самых укромных местах", - добавил Кадыров.
