Кадыров показал кадры уничтожения живой силы ВСУ в зоне СВО

ГРОЗНЫЙ, 25 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал видео уничтожения живой силы ВСУ в Харьковской области.
"Харьковская область. На кадрах показано тесное взаимодействие бойцов батальона "Запад-Ахмат" МО РФ, сотрудников ОМВД по Курчалоевскому району ЧР… с военнослужащими 128-й бригады МО РФ. Наши аэроразведчики выявили перемещение укронацистов в частном секторе, куда незамедлительно направили FPV-дроны. Доблестные операторы БПЛА, мастерски лавируя между постройками, попадают точно в цели. Даже тщательная маскировка фашистами своих укрытий в земле не спасла их от разящих ударов", - написал Кадыров.
Глава региона отметил, что такую работу подразделения проводят ежедневно, таким образом "закрепляя успех российских войск на подконтрольных территориях".
"Когда наши воины на охоте, у врагов не будет шанса уцелеть даже в самых укромных местах", - добавил Кадыров.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18