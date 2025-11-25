Рейтинг@Mail.ru
Кадыров показал кадры уничтожения пункта временного размещения ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:58 25.11.2025
Кадыров показал кадры уничтожения пункта временного размещения ВСУ
Кадыров показал кадры уничтожения пункта временного размещения ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения пункта временного размещения ВСУ в Сумской области. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
константиновка
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
сумская область
константиновка
россия
безопасность, сумская область, константиновка, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Константиновка, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 группы "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ на территории Луганской Народной Республики
Работа артиллерийского расчета гаубицы Д-30 группы "Шрама" спецназа "Ахмат" МО РФ на территории Луганской Народной Республики. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения пункта временного размещения ВСУ в Сумской области.
Сумской области, в районе населённого пункта Константиновка, дроноводы из отряда "Аида" легендарного спецназа "Ахмат" МО РФ нанесли огневое поражение ударными БПЛА по пункту временного размещения противника", - написал Кадыров.
Глава региона охарактеризовал работу бойцов отряда поговоркой "меньше слов — больше дела".
"Думаю, для противника это стало неожиданным уведомлением о необходимости смены локации", - добавил он.
