Кадыров показал кадры уничтожения пункта временного размещения ВСУ
Кадыров показал кадры уничтожения пункта временного размещения ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Кадыров показал кадры уничтожения пункта временного размещения ВСУ
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения пункта временного размещения ВСУ в Сумской области. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:58:00+03:00
2025-11-25T11:58:00+03:00
2025-11-25T11:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
константиновка
россия
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
сумская область
константиновка
россия
безопасность, сумская область, константиновка, россия, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Константиновка, Россия, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
