https://ria.ru/20251125/kadry-2057440433.html
Минобороны показало кадры с освобождением Иванополья
Минобороны показало кадры с освобождением Иванополья - РИА Новости, 25.11.2025
Минобороны показало кадры с освобождением Иванополья
Министерство обороны России показало кадры освобождения населенного пункта Иванополье в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:49:00+03:00
2025-11-25T15:49:00+03:00
2025-11-25T23:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057431234_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7f3368378a12083635c568fa03345aac.jpg
https://ria.ru/20251125/vsu-2057438768.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057431234_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_12a62466984a01b25a54c06049f51934.jpg
Освобождение населенного пункта Иванополье в ДНР
Военнослужащие 1194-го полка «Южной» группировки войск рассказали об освобождении населенного пункта Иванополье в Донецкой Народной Республике.
2025-11-25T15:49
true
PT2M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры с освобождением Иванополья
МО РФ показало кадры с освобождением Иванополья в ДНР