Минобороны показало кадры с освобождением Иванополья
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 25.11.2025 (обновлено: 23:53 25.11.2025)
Минобороны показало кадры с освобождением Иванополья
Минобороны показало кадры с освобождением Иванополья
Министерство обороны России показало кадры освобождения населенного пункта Иванополье в Донецкой Народной Республике. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
россия
донецкая народная республика
Освобождение населенного пункта Иванополье в ДНР
Военнослужащие 1194-го полка «Южной» группировки войск рассказали об освобождении населенного пункта Иванополье в Донецкой Народной Республике.
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало кадры с освобождением Иванополья

МО РФ показало кадры с освобождением Иванополья в ДНР

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России показало кадры освобождения населенного пункта Иванополье в Донецкой Народной Республике.
На видео от российского военного ведомства показано, как Вооруженные силы России уничтожают живую силу и технику ВСУ с помощью беспилотников, которые точно осуществляют "сбросы" на позиции противника, также на кадрах видна ювелирная работа операторов дронов, которые направляют БПЛА в сторону техники противника, тараня и тем самым подрывая ее.
Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Краснодаре начали ремонт дома, пострадавшего от ночной атаки ВСУ
