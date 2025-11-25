Рейтинг@Mail.ru
Израиль обвинил ХАМАС в задержке передачи тел заложников - РИА Новости, 25.11.2025
16:29 25.11.2025
Израиль обвинил ХАМАС в задержке передачи тел заложников
Израиль обвинил ХАМАС в задержке передачи тел заложников - РИА Новости, 25.11.2025
Израиль обвинил ХАМАС в задержке передачи тел заложников
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху во вторник обвинил палестинских радикалов в задержке передачи тел заложников и нарушении режима прекращения огня в... РИА Новости, 25.11.2025
израиль
Израиль обвинил ХАМАС в задержке передачи тел заложников

Израиль обвинил ХАМАС в нарушении режима прекращения огня в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху во вторник обвинил палестинских радикалов в задержке передачи тел заложников и нарушении режима прекращения огня в секторе Газа.
"В связи с заявлением "Исламского джихада" об обнаружении останков погибшего заложника Израиль считает задержку передачи серьезным нарушением. Речь идет об очередном нарушении соглашения. Израиль требует немедленного возврата трех погибших заложников, которые все еще удерживаются в секторе Газа", - говорится в заявлении канцелярии премьера для прессы.
Ранее бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обнаружили в понедельник тело одного из погибших израильских заложников в ходе поисковых работ на территории в секторе Газа, подконтрольной израильской армии.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. К настоящему моменту палестинская сторона вернула Израилю тела 25 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще три тела погибших заложников.
