https://ria.ru/20251125/izrail-2057453103.html
Израиль обвинил ХАМАС в задержке передачи тел заложников
Израиль обвинил ХАМАС в задержке передачи тел заложников - РИА Новости, 25.11.2025
Израиль обвинил ХАМАС в задержке передачи тел заложников
Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху во вторник обвинил палестинских радикалов в задержке передачи тел заложников и нарушении режима прекращения огня в... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:29:00+03:00
2025-11-25T16:29:00+03:00
2025-11-25T16:29:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:0:2796:1573_1920x0_80_0_0_e83fc184de133f8ee907ddc3ce65e4bf.jpg
https://ria.ru/20251113/ssha-2054790999.html
https://ria.ru/20251117/izrail-2055572284.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147940/19/1479401991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eeef65a1c26c07bcc05da6cd033eb1fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль обвинил ХАМАС в задержке передачи тел заложников
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении режима прекращения огня в секторе Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху во вторник обвинил палестинских радикалов в задержке передачи тел заложников и нарушении режима прекращения огня в секторе Газа.
"В связи с заявлением "Исламского джихада
" об обнаружении останков погибшего заложника Израиль
считает задержку передачи серьезным нарушением. Речь идет об очередном нарушении соглашения. Израиль требует немедленного возврата трех погибших заложников, которые все еще удерживаются в секторе Газа", - говорится в заявлении канцелярии премьера для прессы.
Ранее бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обнаружили в понедельник тело одного из погибших израильских заложников в ходе поисковых работ на территории в секторе Газа, подконтрольной израильской армии.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС
в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
В настоящее время ХАМАС возвращает Израилю останки заложников, погибших в плену. К настоящему моменту палестинская сторона вернула Израилю тела 25 заложников, которые были опознаны. По израильским данным, в Газе находятся еще три тела погибших заложников.