Израиль обвинил ХАМАС в задержке передачи тел заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 ноя - РИА Новости. Офис премьера Израиля Биньямина Нетаньяху во вторник обвинил палестинских радикалов в задержке передачи тел заложников и нарушении режима прекращения огня в секторе Газа.

"В связи с заявлением " Исламского джихада " об обнаружении останков погибшего заложника Израиль считает задержку передачи серьезным нарушением. Речь идет об очередном нарушении соглашения. Израиль требует немедленного возврата трех погибших заложников, которые все еще удерживаются в секторе Газа", - говорится в заявлении канцелярии премьера для прессы.

Ранее бригады "Аль-Кудс" (военное крыло палестинской группировки "Исламский джихад") заявили, что обнаружили в понедельник тело одного из погибших израильских заложников в ходе поисковых работ на территории в секторе Газа, подконтрольной израильской армии.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.

ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.