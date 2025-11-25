Рейтинг@Mail.ru
В Белом доме прокомментировали удары Израиля по Ливану
01:52 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/izrail-2057289149.html
В Белом доме прокомментировали удары Израиля по Ливану
В Белом доме прокомментировали удары Израиля по Ливану - РИА Новости, 25.11.2025
В Белом доме прокомментировали удары Израиля по Ливану
Белый дом прокомментировал удары израильских военных по пригороду Бейрута, заявив, что американский лидер Дональд Трамп поддерживает право Израиля на... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:52:00+03:00
2025-11-25T01:52:00+03:00
В Белом доме прокомментировали удары Израиля по Ливану

Белый дом: Трамп поддерживает право Израиля на самооборону

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Белый дом прокомментировал удары израильских военных по пригороду Бейрута, заявив, что американский лидер Дональд Трамп поддерживает право Израиля на самооборону.
"Я не говорила с президентом конкретно об этом ударе, но, конечно, президент поддерживает право Израиля на самооборону и устранение любых террористических угроз в регионе", - заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В воскресенье израильская боевая авиация нанесла ракетные удары по жилому дому в южном пригороде ливанской столицы, в результате чего пять человек погибли и 28 получили ранения. Среди погибших был командующий "Хезболлах" Хайсам Табатабаи.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В ООН призвали оказать давление на Израиль из-за нарушения прекращения огня
