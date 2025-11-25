https://ria.ru/20251125/izrail-2057289149.html
В Белом доме прокомментировали удары Израиля по Ливану
В Белом доме прокомментировали удары Израиля по Ливану - РИА Новости, 25.11.2025
В Белом доме прокомментировали удары Израиля по Ливану
Белый дом прокомментировал удары израильских военных по пригороду Бейрута, заявив, что американский лидер Дональд Трамп поддерживает право Израиля на... РИА Новости, 25.11.2025
Белый дом: Трамп поддерживает право Израиля на самооборону