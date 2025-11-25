Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом осужденного бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка о взыскании с Иванова 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов — основной долг по кредиту. Тот признал долг перед банком и попросил ввести сразу процедуру реализации имущества, без начальной стадии банкротства — реструктуризации долгов. Такой порядок может применяться в отношении осужденных за экономические преступления.
Финансовым управляющим суд назначил Игоря Минаева из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".
Первого июля Мосгорсуд приговорил Иванова к 13,5 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей по делу о хищениях в "Оборонстрое".
По данным следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший эту организацию, привлек своего подчиненного, руководителя "Оборонлогистики" Антона Филатова, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек к хищению денег, выделенных на покупку двух паромов для Керченской переправы. В итоге они украли 216 миллионов рублей.
Кроме того, Иванов с подельниками похитили еще 44,9 миллиона евро у "Интеркоммерца" по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии банк признали потерпевшим, а суд постановил взыскать в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Еще один иск, на 216,5 миллиона, подало Главное управление обустройства войск, его также удовлетворили полностью.
Против Иванова возбудили и второе дело, по которому его обвиняют в получении трех взяток на 1,3 миллиарда рублей, легализации денег и незаконном хранении и переделке оружия. Вину бывший замминистра не признает. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
