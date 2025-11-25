Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом

По данным следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший эту организацию, привлек своего подчиненного, руководителя "Оборонлогистики" Антона Филатова, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек к хищению денег, выделенных на покупку двух паромов для Керченской переправы. В итоге они украли 216 миллионов рублей.