Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом

На заседании во вторник суд напомнил, что ранее от находящегося в СИЗО Иванова поступило заявление, в котором он признал долг перед банком и попросил ввести сразу процедуру реализации имущества. Представитель ПСБ передал суду выписку из ЕГРН, подтверждающую, что квартира, находящаяся в залоге у ПСБ в качестве обеспечения по кредиту, по-прежнему находится в собственности Иванова.