Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом
10:38 25.11.2025 (обновлено: 10:52 25.11.2025)
Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом
Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом - РИА Новости, 25.11.2025
Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом
Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его... РИА Новости, 25.11.2025
москва
Суд признал экс-замминистра обороны Иванова банкротом

Суд признал Тимура Иванова банкротом и открыл реализацию его имущества

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка ПСБ признал банкротом осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд счел обоснованными и включил в реестр требований кредиторов Иванова требования ПСБ в общем размере около 228 миллионов рублей, из которых 175 миллионов - основной долг по кредиту. Реализацию имущества суд открыл, минуя начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Такой порядок применяется, в частности, в отношении лиц, имеющих неснятую судимость за экономическое преступление.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Адвокат готовит обращение для отправки Иванова штурмовиком в зону СВО
22 октября, 18:09
Суд утвердил финансовым управляющим Иванова Игоря Минаева из ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих".
На заседании во вторник суд напомнил, что ранее от находящегося в СИЗО Иванова поступило заявление, в котором он признал долг перед банком и попросил ввести сразу процедуру реализации имущества. Представитель ПСБ передал суду выписку из ЕГРН, подтверждающую, что квартира, находящаяся в залоге у ПСБ в качестве обеспечения по кредиту, по-прежнему находится в собственности Иванова.
Мосгорсуд 1 июля приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.
Как было установлено в ходе следствия, в 2015 году Иванов, возглавлявший тогда "Оборонстрой", привлек Антона Филатова, занимавшего пост руководителя "Оборонлогистики", которая подчинялась напрямую Иванову, председателя правления вскоре лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и еще нескольких человек для хищения части средств банка, выделенных на покупку паромов "Агиос Лаврентиус" и "Мария-Елена" для Керченской переправы в обход международных санкций. Как установили в СК, было похищено свыше 216 миллионов рублей.
Как выяснило следствие, фигуранты также похитили у "Интеркоммерца" 44,9 миллиона евро (по курсу 2015 года - 3,92 миллиарда рублей) по фиктивным договорам купли-продажи валюты. Впоследствии "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов был признан потерпевшим. Суд постановил взыскать солидарно с обоих фигурантов в его пользу 3,9 миллиарда рублей. Иск второго потерпевшего - "Главного управления обустройства войск" - на 216,5 миллионов суд также удовлетворил полностью.
Кроме того, в отношении Иванова расследуется дело о взятках. Вместе с ним по делу проходят гендиректор "Олимпситистроя" Александр Фомин и Сергей Бородин, который дал показания и заключил сделку со следствием.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Экс-супруга Тимура Иванова продала Chevrolet, который просят конфисковать
6 ноября, 14:09
 
Москва
 
 
