Российский боец рассказал о важности освобождения Иванополья
Российский боец рассказал о важности освобождения Иванополья - РИА Новости, 25.11.2025
Российский боец рассказал о важности освобождения Иванополья
Взятие Иванополья позволит успешно продвигаться в сторону Константиновки, заявил командир 1-го батальона 1194-го полка с позывным Джеф. РИА Новости, 25.11.2025
Командир Джеф: взятие Иванополья позволит продвигаться в сторону Константиновки