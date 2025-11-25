Рейтинг@Mail.ru
"Источник спасения": на Западе дали Зеленскому два совета
04:28 25.11.2025
"Источник спасения": на Западе дали Зеленскому два совета
"Источник спасения": на Западе дали Зеленскому два совета - РИА Новости, 25.11.2025
"Источник спасения": на Западе дали Зеленскому два совета
Владимир Зеленский может попробовать решить политический кризис на Украине с помощью нового наступления на фронте или закупок оружия, такое мнение высказал в... РИА Новости, 25.11.2025
"Источник спасения": на Западе дали Зеленскому два совета

Профессор Орсини: Зеленский может выйти из кризиса с помощью наступления

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский может попробовать решить политический кризис на Украине с помощью нового наступления на фронте или закупок оружия, такое мнение высказал в беседе с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano профессор социологии, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.
"У вас, Зеленский, есть два способа повысить свои шансы (На выход из кризиса. — Прим. Ред.). Первый — это победы на поле боя, которые сейчас практически невозможны, потому что ситуация на поле боя для украинцев отчаянная, а второй источник спасения— это закупка оружия", — сказал он.
"В отчаянии": в Британии рассказали о нежелании Трампа видеть Зеленского
03:09
03:09
По словам эксперта, действия Зеленского показывают, что из-за коррупционного скандала он потерял поддержку среди населения, его власть находится в очень шатком положении.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 17 ноября заявил, что в партии "Слуга народа" после коррупционного скандала в энергетике зреет бунт из-за Андрея Ермака, возглавляющего офис Владимира Зеленского. Он даже не исключал выхода депутатов из партии, если Ермак не будет уволен.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от мира
01:32
01:32
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после заявления Трампа
03:05
03:05
 
