Рейс "Аэрофлота" Москва - Улан-Удэ совершил доппосадку в Иркутске

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Командир борта "Аэрофлота" Москва - Улан-Удэ принял решение о посадке в Иркутске по причине срабатывания индикации одной из систем полета, посадка прошла штатно, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"Командир воздушного судна рейса SU1454 Москва
- Улан-Удэ
за 25 ноября принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Иркутска
по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета. Посадка выполнена штатно в 9.16 по местному времени (4.16 мск)", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота
".
В авиакомпании отметили, что для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется для дополнительной технической проверки воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета. Планируемое время вылета из Иркутска в Удан-Удэ - после 17.00 по местному времени (12.00 мск).
На время ожидания вылета пассажирам будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ
, добавили в пресс-службе. Организуется размещение в гостинице, предоставление напитков и питания.