Рейс "Аэрофлота" Москва - Улан-Удэ совершил доппосадку в Иркутске - РИА Новости, 25.11.2025
06:17 25.11.2025
Рейс "Аэрофлота" Москва - Улан-Удэ совершил доппосадку в Иркутске
Рейс "Аэрофлота" Москва - Улан-Удэ совершил доппосадку в Иркутске - РИА Новости, 25.11.2025
Рейс "Аэрофлота" Москва - Улан-Удэ совершил доппосадку в Иркутске
Командир борта "Аэрофлота" Москва - Улан-Удэ принял решение о посадке в Иркутске по причине срабатывания индикации одной из систем полета, посадка прошла... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T06:17:00+03:00
2025-11-25T06:17:00+03:00
происшествия
москва
иркутск
улан-удэ
аэрофлот
москва
иркутск
улан-удэ
РИА Новости
Новости
происшествия, москва, иркутск, улан-удэ, аэрофлот
Происшествия, Москва, Иркутск, Улан-Удэ, Аэрофлот
Рейс "Аэрофлота" Москва - Улан-Удэ совершил доппосадку в Иркутске

Рейс "Аэрофлота" Москва - Улан-Удэ совершил доппосадку в Иркутске по техпричине

© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Командир борта "Аэрофлота" Москва - Улан-Удэ принял решение о посадке в Иркутске по причине срабатывания индикации одной из систем полета, посадка прошла штатно, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
"Командир воздушного судна рейса SU1454 Москва - Улан-Удэ за 25 ноября принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Иркутска по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета. Посадка выполнена штатно в 9.16 по местному времени (4.16 мск)", - говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы "Аэрофлота".
В авиакомпании отметили, что для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется для дополнительной технической проверки воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета. Планируемое время вылета из Иркутска в Удан-Удэ - после 17.00 по местному времени (12.00 мск).
На время ожидания вылета пассажирам будет предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, добавили в пресс-службе. Организуется размещение в гостинице, предоставление напитков и питания.
Самолет, летевший из Москвы в Ухту, экстренно сел в Череповце
22 ноября, 17:48
22 ноября, 17:48
 
ПроисшествияМоскваИркутскУлан-УдэАэрофлот
 
 
