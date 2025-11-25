Рейтинг@Mail.ru
В Индонезии произошло извержение вулкана
10:41 25.11.2025
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло извержение вулкана
В Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру со столбом пепла в тысячу метров, сообщает индонезийский портал Detik. РИА Новости, 25.11.2025
2025
В Индонезии произошло извержение вулкана

В Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру

ДЖАКАРТА, 25 ноя - РИА Новости. В Индонезии произошло новое извержение вулкана Семеру со столбом пепла в тысячу метров, сообщает индонезийский портал Detik.
"Вулкан Семеру в Лумаджанге, Восточная Ява, снова извергся во вторник утром. На данный момент Семеру приписан четвертый (самый высокий - ред.) уровень опасности. Извержение… привело к образованию столба пепла на высоте около тысячи метров над вершиной, что равноценно около 4676 метрам над уровнем моря", - пишет издание. По его данным, за этим также последовала серия небольших извержений.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендовали жителям воздержаться от деятельности в радиусе 20 километров от вершины горы Семеру. Они также обратили внимание на вероятность появления пирокластических и лавовых потоков.
Первое из последней серии извержений вулкана произошло 19 ноября. Правительство округа Лумаджанг объявило чрезвычайное положение до 26 ноября в качестве меры предосторожности на случай новых извержений.
