В Индонезии произошло извержение вулкана

"Вулкан Семеру в Лумаджанге, Восточная Ява, снова извергся во вторник утром. На данный момент Семеру приписан четвертый (самый высокий - ред.) уровень опасности. Извержение… привело к образованию столба пепла на высоте около тысячи метров над вершиной, что равноценно около 4676 метрам над уровнем моря", - пишет издание. По его данным, за этим также последовала серия небольших извержений.