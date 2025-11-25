https://ria.ru/20251125/indiya-2057540858.html
Моди призвал граждан Индии избавляться от "рабского менталитета"
Моди призвал граждан Индии избавляться от "рабского менталитета" - РИА Новости, 25.11.2025
Моди призвал граждан Индии избавляться от "рабского менталитета"
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что перед страной стоит задача к 2035 году избавиться от "рабского менталитета". РИА Новости, 25.11.2025
Моди призвал граждан Индии избавляться от "рабского менталитета"
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что перед страной стоит задача к 2035 году избавиться от "рабского менталитета".
По сообщению новостного агентства ANI, ранее во вторник Моди
провёл церемонию открытия храма Рам Джанмабхуми в штате Уттар-Прадеш
, а затем обратился к публике с заявлением, в котором призвал нацию черпать силы в своём культурном наследии и стремиться к тому, чтобы к 2047 году, к столетию независимости страны, Индия
достигла статуса "развитого государства".
Моди подчеркнул роль английского языка в закрепощении индийского народа, отметив 1835 год, год введения английского в качестве всеобщего языка обучения, после чего индийцы стали отдаляться от своего культурного наследия.
"Сто девяносто лет назад, в 1835 году, англичанин Маколей посеял семена отчуждения Индии от своих корней (введение английского в качестве языка обучения - ред.). Этим он заложил основу рабства в Индии. Через десять лет, в 2035 году, будет двести лет с этого отвратительного события. Следующее десятилетие нам необходимо идти к цели освобождения Индии от рабского менталитета", - сказал Моди.
Стратегия правительства Индии "Виксит Бхарат" (Развитая Индия - ред.) направлена на достижение страной статуса "развитого государства" к 2047 году, столетию индийской независимости.