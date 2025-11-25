Моди призвал граждан Индии избавляться от "рабского менталитета"

Моди подчеркнул роль английского языка в закрепощении индийского народа, отметив 1835 год, год введения английского в качестве всеобщего языка обучения, после чего индийцы стали отдаляться от своего культурного наследия.

"Сто девяносто лет назад, в 1835 году, англичанин Маколей посеял семена отчуждения Индии от своих корней (введение английского в качестве языка обучения - ред.). Этим он заложил основу рабства в Индии. Через десять лет, в 2035 году, будет двести лет с этого отвратительного события. Следующее десятилетие нам необходимо идти к цели освобождения Индии от рабского менталитета", - сказал Моди.