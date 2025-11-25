В мире идет борьба за лидерство в развитии технологий ИИ, заявил Силуанов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Искусственный интеллект выходит на передовую линию, сейчас идет борьба за то, кто достигнет наибольшего его развития для всех сфер жизни, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Искусственный интеллект выходит на передовую, понятно, что в экономике сейчас борьба за то, кто достигнет наибольшего участия искусственного интеллекта и развития этого интеллекта для всех сфер жизни, начиная от экономики, медицины, военной составляющей. Везде искусственный интеллект будет соответственно внедрен, инкорпорирован. И тот, кто здесь достигнет передовых позиций, тот будет более успешен", - сказал он на X Международном форуме Финансового университета.

Минфин РФ стал первым среди ведомств, внедривших искусственный интеллект в свою работу, отметил Силуанов

"Мы первое ведомство, которое внедрило у себя искусственный интеллект. Мы приглашаем наши ведущие организации, это " Яндекс " и " Сбер ", чтобы использовать искусственный интеллект в бюджетном процессе", - сказал он.

Искусственный интеллект считает альтернативные объемы доходы бюджета, бюджетной системы наряду с методиками министерства, а также помогает российским министерствам и ведомствам правильно формировать заявки на получение бюджетных ассигнований, рассказал Силуанов.