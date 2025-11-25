В Херсоне прогремели взрывы

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Взрывы в третий раз за день прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"В Херсоне в третий раз за день слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".