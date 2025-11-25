https://ria.ru/20251125/herson-2057320562.html
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
россия
херсонская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
