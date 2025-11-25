В Харькове прогремели взрывы

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Серия из трех взрывов прогремела во вторник в Харькове на фоне воздушной тревоги в области, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Харькове был слышен взрыв" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал сообщил о еще двух взрывах.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18